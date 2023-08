Video: watson/nico bernasconi

Rauszeit

Falkner für einen Tag: Nico wagt den Tanz mit den grossen Greifvögeln

Herr über Adler, Eulen oder Falken sein – wer will das nicht? – Ähm, Nico. Aber das konnten wir ja nicht wissen. Trotzdem wagte er sich als Falkner ins Abenteuer. Eine Eule sollte er fliegen lassen. Das scheiterte jedoch schon früh. Doch wir hatten einen Plan B.

sponsored by sponsored by

Unser Schweiz-Experte Reto zeigt Nico dessen Heimatort Locarno. Die Wanderung auf den Aussichtsgipfel Sassariente brachte Nico dabei an seine Grenzen.

Heute soll es darum etwas gemächlicher zu und her gehen. Da Nico nicht gerne wandert, dachte sich Reto: Fliegen ist sicherlich eher nach dem Geschmack des watson-Stadtprinzen. Weil Nico aber etwas an Höhenangst leidet, gehen wir nicht selbst in die Lüfte, sondern lassen Vögel fliegen.

In der Falconeria Locarno warten Adler, Geier und grosse Eulenvögel auf uns. Die Idee war, dass Nico mit einem Bartkauz erste Schritte als Falkner macht. Unter fachkundiger Anleitung von Francesca merken wir aber bald: Vielleicht tut es auch ein kleinerer Vogel. Aber schau selbst:

Video: watson/nico bernasconi

Gewinne 1 von 4 Eintrittskarten für die Falconeria Locarno! Entdecke die faszinierende Welt der Greifvögel in der Falconeria Locarno. Erlebe Falken, Adler, Eulen, Geier, Marabus, Waldrappen und Störche im freien Flug und aus nächster Nähe. Vorname Nachname Email Ich möchte den Ascona-Locarno Newsletter erhalten. Ja Nein Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an Ascona-Locarno Tourismus übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Falconeria Locarno

In der Falconeria kannst du Falken, Adler, Eulen, Geier, Marabus und weitere imposante Vögel bestaunen. Täglich gibt es zwei Flugvorführungen mit verschiedenen Greifvögeln. Selber als Falkner zu schnuppern, so wie Nico dies im Video konnte, ist normalerweise nicht möglich.

Sponsored Video mit Ascona-Locarno Region Ascona-Locarno: Campingplätze, Hotels, tolle Veranstaltungen und viele Wanderwege rund um den Lago Maggiore. Alles, was du für deine nächsten Ferien im Tessin brauchst! Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit Ascona-Locarno entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Entdecke die: Campingplätze, Hotels, tolle Veranstaltungen und viele Wanderwege rund um den Lago Maggiore. Alles, was du für deine nächsten Ferien im Tessin brauchst!