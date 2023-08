Video: watson/nico bernasconi

Nico lernt seine wunderschöne Heimat kennen – aber gar nicht so, wie er hoffte

Unser Nico Franzoni hat als Heimatort Locarno. Nur leider kennt der Berner Stadtprinz seine Heimat kaum. Schweiz-Experte Reto will das ändern und führt ihn auf einen traumhaften Aussichtsberg. Das Panorama muss man sich allerdings verdienen.

Nico freut sich. Unser Schweiz-Experte Reto lädt ihn nach Locarno ein und möchte ihm seinen Heimatort endlich näher bringen.

Allerdings haben die beiden unterschiedliche Vorstellungen. Während Stadtmensch Nico vom See, Bier und Chillen träumt, will Landei Reto die Aussicht auf dem Sassariente geniessen. Diesen erreicht man aber nur mit einer schweisstreibenden Wanderung – und einer kleinen Mutprobe auf den letzten Metern (Wanderbeschrieb unterhalb des Videos).

Es gibt keine Widerrede, heute bestimmt Reto das Programm. Und Nico quält sich den Berg hoch. Selbst die überraschende Zwischenverpflegung kann seine Laune nicht verbessern – aber dann erreichen die beiden den Gipfel:

Wanderung auf den Sassariente

Es gibt verschiedene Wege auf den Sassariente. Am beliebtesten ist der Startpunkt in Monti di Motti, das du mit dem Auto erreichst. Auf den Sassariente hast du von dort rund zwei Stunden. Der Weg ist teilweise steil und auf dem kurzen letzten Abschnitt ein T4, da er dem Fels entlang über Holzstege führt. Da gibt es einige ausgesetzte Stellen zu passieren, welche durch Drahtseile gesichert sind. Du solltest trittsicher und schwindelfrei sein (hier gibt's Tipps für Wanderanfänger).

Runter kannst du über den Weiler Gana und dann auf der Teerstrasse zurück nach Monti di Motti (ca. 2,5 Stunden). Wer die Teerstrasse meiden will: Du kannst bei (oder kurz vor Gana) auch via A Grosseca und Scesa nach Monti di Motti. Da bist du knapp 30 Minuten länger unterwegs und absolvierst zirka 200 Höhenmeter mehr. In Monti di Motti wartet eine Osteria auf dich.

Routenvorschlag: