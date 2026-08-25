recht sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Extremkletterer Alex Honnold besteigt Matterhorn ohne Handschuhe

Video: instagram/alexhonnold

Profikletterer Alex Honnold besteigt Matterhorn ohne Handschuhe bei schlechtem Wetter

Seine waghalsigen Touren sorgten auch schon für Kritik, nun hat sich der US-Profikletterer Alex Honnold an das Matterhorn gewagt – ohne Handschuhe und bei Nebel.
25.08.2026, 16:3325.08.2026, 16:33

Schon bei guten Bedingungen ist die Besteigung des Matterhorns nicht ohne, auch für Profis. Der Extremkletterer Alex Honnold hat es nun bei Regen, Wind und Nebel bestiegen, wie er auf Instagram schreibt. Die Spitze hätten er und sein Begleiter nie sehen können. Handschuhe hatte er keine dabei. Auf Bildern ist er zudem in kurzen Hosen zu sehen. «Nachdem ich in Shorts und einem UV-Pulli den Eiger bestiegen habe, habe ich das Matterhorn nicht wirklich ernst genug genommen», schreibt er. «Es wäre schön gewesen, Handschuhe für all die eisverkrusteten Seile bei der Spitze gehabt zu haben.»

Was locker klingt, kann tödlich sein. Anjan Truffer, Rettungschef bei Air Zermatt, ist jedenfalls alles andere als begeistert von der Aktion. Denn auch Honnold sei nicht vor Naturgewalten geschützt. «Wenn ein Blitz einschlägt, schlägt er auch bei Honnold ein», sagt er zu SRF. Fehlende Ausrüstung sei bei schlechtem Wetter auch bei einem Profi wie Honnold kritisch. Zudem habe der Kletterer eine Vorbildfunktion.

Leben vor laufender Kamera riskiert

Erst Anfang Jahr hatte Honnold für Kritik gesorgt, als er für eine Netflix-Liveübertragung den 508 Meter hohen Taipeh 101 ohne Absicherung in gut anderthalb Stunden bestieg. Damals zeigte er zwar Verständnis für die Kritik, zog die Aktion aber dennoch durch.

Der 40-Jährige gilt als einer der besten Freeclimber und ist Vater von zwei Kindern. Die Doku «Free Solo» über ihn wurde 2019 mit einem Oscar ausgezeichnet. Im Film kletterte er 915 Meter am El Capitan im Yosemite Nationalpark hoch. (vro)

Mehr zum Thema:

Alex Honnold bezwingt Taipeh-Wolkenkratzer – in nicht einmal 92 Minuten
Alex Honnold bezwingt Taipeh-Wolkenkratzer – in nicht einmal 92 Minuten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Triumph und Tragödie am Matterhorn
1 / 22
Triumph und Tragödie am Matterhorn
Bildmontage: Die sieben Alpinisten vor ihrem Schicksalsberg. Peter Taugwalder senior, Michel Croz, Charles Hudson, Lord Francis Douglas, Douglas R. Hadow, Edward Whymper und Peter Taugwalder junior (von links nach rechts).
quelle: photopress-archiv / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Alex Honnold besteigt das Matterhorn
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
TopCC steht erneut in der Kritik – diesmal wegen eines Hygienezertifikats
Nachdem Ungereimtheiten bezüglich der Fleischdeklaration bei der TopCC-Filiale in Muri BE ans Licht kamen, sorgt jetzt ein abgelaufenes Hygienezertifikat für Fragen.
Einer Kundin der TopCC Muri BE fiel ein Hygiene-Zertifikat an der Metzgerei-Theke auf. «Als ich das Gültigkeitsdatum gelesen habe, fiel mir die Kinnlade herunter», meint die Frau gegenüber Blick. Grund war das Datum, das zeigte: Das Zertifikat war seit dem 30. April 2026 abgelaufen. Ein Hygiene-Zertifikat bezeugt, dass der Laden von der internen Qualitätssicherung auf die Einhaltung der hygienischen und betrieblich-relevanten Vorgaben überprüft wurde. Bei diesem Fall sei die Metzgerei vor Monaten das letzte Mal überprüft worden.
Zur Story