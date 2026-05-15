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Cosplay an Fantasy Basel: Flavia muss ihr eigenes Kostüm zusammenstellen

Video: watson/Elena Maria Müller

Flavia stellt sich der Cosplay-Challenge an der Fantasy Basel

15.05.2026, 15:5315.05.2026, 15:53
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller
Flavia Kälin
Flavia Kälin

In Basel treffen sich aktuell Fans aus den unterschiedlichsten Welten an der Fantasy Basel. Die Schweizer Convention für Film, Fantasy, Comics und Games findet vom 14. bis 16. Mai statt.

Von den erwarteten 97'000 Besucherinnen und Besuchern sind viele verkleidet. Einige der sogenannten Cosplayerinnen und Cosplayer verkörpern Figuren aus Anime, Manga, Filmen oder Videospielen. Andere wiederum erschaffen nach freier Fantasie ihre ganz eigenen Charaktere.

Auch wir waren vor Ort und haben Flavia eine Challenge gestellt: Sie hatte 30 Minuten Zeit, um selbst in die Welt des Cosplays einzutauchen und sich ein Outfit zusammenzustellen. Wie sie dabei vorgegangen ist und wie hilfsbereit und offen die Besucherinnen und Besucher der Fantasy Basel waren, siehst du im Video:

Video: watson/Elena Maria Müller

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Das sind die Cosplayer der Fantasy Basel
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