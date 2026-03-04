recht sonnig
DE | FR
burger
Leben
Film-News

Game of Thrones Kinofilm ist in Arbeit

Film-News

«Game of Thrones»-Fans aufgepasst: Der erste Kinofilm kommt

Die bisherigen Spin-offs der Fantasyserie waren jeweils Serien. Nun ist zum ersten Mal ein Film geplant.
04.03.2026, 12:3404.03.2026, 12:34

Warner Bros. hat einen «Game of Thrones»-Film in Arbeit, wie Page Six berichtet. Beau Willimon, Drehbuchautor bei «Andor» und Showrunner von «House of Cards», habe beim Studio einen ersten Entwurf eingereicht. Laut «Page Six» war das Führungsteam von Warner Bros. begeistert von Willimons Material.

Es ist jedoch noch offen, ob das GoT-Projekt jemals realisiert wird, da die Zukunft von Warner Bros. derzeit ungewiss ist, nachdem Paramount das traditionsreiche Filmstudio aufgekauft hat. Gleichzeitig ist die «Game of Thrones»-Franchise eines der Aushängeschilder des Unternehmens – und David Ellison, CEO von Paramount, hat versprochen, 30 Filme in die Kinos zu bringen, sobald die beiden Medienriesen fusioniert sind.

Die Idee für einen GoT-Film wurde bereits 2013 diskutiert, als die Showrunner der Originalserie, David Benioff und Dan Weiss, HBO vorschlugen, die Blockbuster-Serie mit drei Spielfilmen à la «The Lord of the Rings» zu beenden. HBO lehnte diese Idee damals jedoch ab und zog es vor, sich weiterhin auf Streaming zu konzentrieren.

Obwohl Details zur Handlung noch nicht bestätigt wurden, soll die Geschichte angeblich von Aegon I., dem Gründer der Targaryen-Dynastie, und seiner Eroberung von Westeros einige Jahrhunderte vor «Game of Thrones» handeln.

Aegon I. Targaryen
Ungefähr so soll Aegon I. aussehen.Bild: fandom.com

Aegon I. ist noch nie auf dem Bildschirm zu sehen gewesen. Aber die königliche Familie, aus der Daenerys Targaryen hervorging, war die Grundlage für zwei erfolgreiche Spin-off-Serien von HBO: «House of the Dragon» (die diesen Sommer zurückkehrt) und «A Knight of the Seven Kingdoms» (die gerade erfolgreich ihre erste Staffel beendet hat).

Kürzlich hat The Hollywood Reporter in einem Interview mit Bestseller-Autor George R. R. Martin angedeutet, dass der Film in Arbeit sei.

(cmu)

Mehr zum Thema:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 11 spannenden Filme kommen 2026 ins Kino
1 / 13
Diese 11 spannenden Filme kommen 2026 ins Kino

«28 Years Later: The Bone Temple»

Der zwölfjährige Spike hat sich der Gruppe von Jimmy Crystal angeschlossen und erlebt dort einen Albtraum nach dem anderen. Dr. Kelson versucht währenddessen, eine Heilung gegen das Rage-Virus zu finden.

Cast: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird

Startdatum: 15. Januar

 ... Mehr lesen
quelle: sony pictures
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Spektakuläre Rettung in fast 300 Metern Höhe: Texanische Feuerwehr birgt Heissluftballonfahrende an Funkturm
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wir brauchen Inspiration! Wohin geht ihr dieses Jahr in die Ferien?
Inselparadies, Strand oder doch lieber Bergseen – wohin verschlägt es dich dieses Jahr?
Hast du deine Ferienpläne für dieses Jahr schon gemacht? Wenn nicht, findest du hier hoffentlich ein bisschen Reiseinspiration.
Zur Story