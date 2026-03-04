Film-News

«Game of Thrones»-Fans aufgepasst: Der erste Kinofilm kommt

Die bisherigen Spin-offs der Fantasyserie waren jeweils Serien. Nun ist zum ersten Mal ein Film geplant.

Warner Bros. hat einen «Game of Thrones»-Film in Arbeit, wie Page Six berichtet. Beau Willimon, Drehbuchautor bei «Andor» und Showrunner von «House of Cards», habe beim Studio einen ersten Entwurf eingereicht. Laut «Page Six» war das Führungsteam von Warner Bros. begeistert von Willimons Material.

Es ist jedoch noch offen, ob das GoT-Projekt jemals realisiert wird, da die Zukunft von Warner Bros. derzeit ungewiss ist, nachdem Paramount das traditionsreiche Filmstudio aufgekauft hat. Gleichzeitig ist die «Game of Thrones»-Franchise eines der Aushängeschilder des Unternehmens – und David Ellison, CEO von Paramount, hat versprochen, 30 Filme in die Kinos zu bringen, sobald die beiden Medienriesen fusioniert sind.

Die Idee für einen GoT-Film wurde bereits 2013 diskutiert, als die Showrunner der Originalserie, David Benioff und Dan Weiss, HBO vorschlugen, die Blockbuster-Serie mit drei Spielfilmen à la «The Lord of the Rings» zu beenden. HBO lehnte diese Idee damals jedoch ab und zog es vor, sich weiterhin auf Streaming zu konzentrieren.

Obwohl Details zur Handlung noch nicht bestätigt wurden, soll die Geschichte angeblich von Aegon I., dem Gründer der Targaryen-Dynastie, und seiner Eroberung von Westeros einige Jahrhunderte vor «Game of Thrones» handeln.

Ungefähr so soll Aegon I. aussehen. Bild: fandom.com

Aegon I. ist noch nie auf dem Bildschirm zu sehen gewesen. Aber die königliche Familie, aus der Daenerys Targaryen hervorging, war die Grundlage für zwei erfolgreiche Spin-off-Serien von HBO: «House of the Dragon» (die diesen Sommer zurückkehrt) und «A Knight of the Seven Kingdoms» (die gerade erfolgreich ihre erste Staffel beendet hat).

Kürzlich hat The Hollywood Reporter in einem Interview mit Bestseller-Autor George R. R. Martin angedeutet, dass der Film in Arbeit sei.

