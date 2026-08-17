Polizeirapport

Pferd stürzt in ausgetrocknete Lorze und wird mit dem Helikopter gerettet

Ein Pferd ist am Sonntag in Baar ZG in einen trockenen Zulauf der Lorze gestürzt. Dabei musste die Feuerwehr eine Brücke entfernen, um das Tier mit einem Helikopter zu bergen.

Dieses Pferd musste mit einem Helikopter gerettet werden. Bild: Zuger Polizei

Laut einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden war das Pferd am Sonntagmittag auf einem Waldweg durchgebrannt und über eine kleine Brücke in den ausgetrockneten Lorzenzulauf gefallen. Die Reiterin blieb unverletzt, wie es am Montag hiess.

Die Rettung des Tieres war aufwendig. Im Einsatz standen die Feuerwehren Baar und Zug, eine Tierärztin, die Grosstierrettung und die Zuger Polizei. Die Feuerwehr musste die Brücke entfernen. Anschliessend wurde das Pferd mit einem Helikopter ausgeflogen und einer Tierärztin übergeben, wie es weiter hiess.

Der betroffene Wegabschnitt wurde wegen der entfernten Brücke gesperrt. (dab/sda)