wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

«Ich wäre gern schön» – Berner Rapper Edb über seinen neuen Song «Vogue»

«Ich wäre gerne schön» – wir haben den Berner Rapper Edb getroffen.Video: watson/emanuella kälin, kilian marti

«Das sollte nicht das Erste sein, was Menschen über mich denken»

Der Berner Rapper Edb dachte früher, er sei nicht schön genug für Instagram. Heute hören ihm Zehntausende Menschen zu. Im Videointerview mit watson spricht er über Pretty Privilege, alte Selbstzweifel und seinen neuen Song «Vogue».
21.09.2026, 12:5621.09.2026, 13:10
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Kilian Marti
Kilian Marti

Fast 60’000 Menschen hören den Berner Rapper Edb monatlich auf Spotify, sein erfolgreichster Song «Bärn u nid Berlin» zählt beinahe 900’000 Streams. Mit seiner Bekanntheit habe sich auch verändert, wie andere ihn wahrnehmen: «Früher war ich der Dicke, jetzt bin ich der Berühmte», sagt er im Videointerview mit watson.

Dieser Kontrast beschäftigt ihn auch in seinen Liedern. Attraktive Menschen erhalten häufig mehr Aufmerksamkeit und ihnen werden schneller positive Eigenschaften zugeschrieben. Dieses Phänomen wird als Pretty Privilege bezeichnet und ist breit erforscht. Edb hat darüber den Song «Vogue» geschrieben. «Ich wäre gerne schön», singt er darin.

Was Edb über Schönheit denkt – im Video.Video: watson/emanuella kälin, kilian marti

In seiner neuen Single verarbeitet Edb seine persönliche Erfahrung mit verzerrten Schönheitsidealen. Im Video mit watson spricht er über seinen Blick auf den eigenen Körper, seine heutigen Privilegien und darüber, weshalb das Aussehen nichts sein sollte, woran wir einen Menschen messen.

Am 20. November 2026 erscheint mit «Dominic» das Debütalbum von Edb.

Die hässliche Wahrheit über Schönheit: Wer nicht der Norm entspricht, zahlt einen Preis
Die hässliche Wahrheit über Schönheit: Wer nicht der Norm entspricht, zahlt einen Preis

Skinny Privilege: Sie hat 60 Kilo abgenommen und plötzlich sind alle nett zu ihr

Video: watson/Aya Baalbaki
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die schönsten Vogelbilder des Jahres 2026
Die Schweizerische Vogelwarte hat wieder die besten Vogelbilder ausgezeichnet. Eine kleine Auswahl der besten Bilder.
586 Naturfotografierende aus 23 Ländern haben bei der Schweizerischen Vogelwarte ihre besten Bilder beim Fotowettbewerb 2026 eingereicht. Aus den 8500 Bildern sind nun die Siegerbilder ausgewählt worden, heisst es in der Medienmitteilung.
Zur Story