«Ich wäre gerne schön» – wir haben den Berner Rapper Edb getroffen. Video: watson/emanuella kälin, kilian marti

«Das sollte nicht das Erste sein, was Menschen über mich denken»

Der Berner Rapper Edb dachte früher, er sei nicht schön genug für Instagram. Heute hören ihm Zehntausende Menschen zu. Im Videointerview mit watson spricht er über Pretty Privilege, alte Selbstzweifel und seinen neuen Song «Vogue».

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Fast 60’000 Menschen hören den Berner Rapper Edb monatlich auf Spotify, sein erfolgreichster Song «Bärn u nid Berlin» zählt beinahe 900’000 Streams. Mit seiner Bekanntheit habe sich auch verändert, wie andere ihn wahrnehmen: «Früher war ich der Dicke, jetzt bin ich der Berühmte», sagt er im Videointerview mit watson.

Dieser Kontrast beschäftigt ihn auch in seinen Liedern. Attraktive Menschen erhalten häufig mehr Aufmerksamkeit und ihnen werden schneller positive Eigenschaften zugeschrieben. Dieses Phänomen wird als Pretty Privilege bezeichnet und ist breit erforscht. Edb hat darüber den Song «Vogue» geschrieben. «Ich wäre gerne schön», singt er darin.

Was Edb über Schönheit denkt – im Video. Video: watson/emanuella kälin, kilian marti

In seiner neuen Single verarbeitet Edb seine persönliche Erfahrung mit verzerrten Schönheitsidealen. Im Video mit watson spricht er über seinen Blick auf den eigenen Körper, seine heutigen Privilegien und darüber, weshalb das Aussehen nichts sein sollte, woran wir einen Menschen messen.

Am 20. November 2026 erscheint mit «Dominic» das Debütalbum von Edb.

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