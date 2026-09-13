Ugly Penalty: watson hat mit drei Menschen gesprochen, die wegen ihres Aussehens diskriminiert werden. Bild: shutterstock/watson

Die hässliche Wahrheit über Schönheit: Wer nicht der Norm entspricht, zahlt einen Preis

Schöne Menschen geniessen Privilegien. Doch was passiert mit jenen, die als unattraktiv gelten? Drei Betroffene erzählen – und zwei Forscherinnen erklären, was dahintersteckt.

Kilian Marti Folge mir

Mehr «Leben»

Wenn Rebecca* sich eine Welt vorstellt, in der sie niemand wegen ihres Aussehens schlechter behandelt, denkt sie an erstaunlich gewöhnliche Dinge. Sie würde öfter verreisen. Wieder schwimmen gehen. Auffällige Kleider tragen. Einfach rausgehen, ohne sich vorher zu überlegen, wem sie begegnen könnte. An diese Freiheit müsste sie sich erst gewöhnen:

«Dann müsste ich damit klarkommen, dass ich leben darf.»

Rebecca ist 30 Jahre alt und wohnt in Deutschland. Die meisten Tage bleibt sie zu Hause, spielt am Computer oder redet online mit Freunden, manchmal kommt ihre beste Freundin zu Besuch. Körperlich, sagt sie, gehe es ihr gut. Ihr Leben ist trotzdem immer kleiner geworden.

Seit Jahren versucht sie, möglichst wenigen Fremden zu begegnen. Denn Fremde hätten ihr gezeigt, was passieren könne, wenn sie gesehen werde.

Menschen hätten sie fotografiert und ausgelacht, ihr Dosen oder Steine nachgeworfen. Zwei Männer hätten ein Spiel daraus gemacht, sie im Vorbeigehen anzuspucken. Als sie sich daraufhin schluchzend auf den Weg nach Hause machte, sei ihr eine zweite Gruppe über den Weg gelaufen. Einer aus dieser Gruppe habe ihr nachgerufen: «Die weint ja richtig hässlich.»

Irgendwann hörte Rebecca auf, das alles für Zufall zu halten. Heute ist sie überzeugt, dass es einen Grund gibt:

«Ich bin hässlich.»

Rebecca schreibt diesen Gedanken vor ein paar Monaten in einem Reddit-Post nieder. Mehr als tausend Menschen reagieren darauf. Die Rückmeldungen seien erwartbar gewesen, sagt sie im Gespräch mit watson: «Die meisten Menschen versuchten, mir zu widersprechen.» Jeder Mensch sei schön, Schönheit liege im Auge des Betrachters. Oder sie möchten ihr Tipps geben: eine andere Frisur, Make-up, Abnehmen, Therapie. Rebecca hält diese ungefragten Ratschläge nicht mehr aus:

«Ich will nicht schöner werden. Ich will Respekt. Ich hätte kein Problem damit, hässlich zu sein, wenn ich deswegen nicht wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt würde.»

Für die Vorteile schöner Menschen gibt es längst einen Begriff: Pretty Privilege. Attraktivität kann Türen öffnen. Doch was geschieht mit Menschen, vor deren Gesicht dieselben Türen häufiger zufallen?

Leben im Schönheitsregime

Die niederländische Soziologin Giselinde Kuipers forscht an der Universität Leuven zu Schönheit und sozialer Ungleichheit und hat 2026 das «Handbook of Beauty and Inequality» mitherausgegeben. Ihr Befund: Attraktive Menschen profitieren vom «Pretty Privilege». Noch ausgeprägter sei jedoch «Lookism» oder «Ugly Penalty» – die Benachteiligung von Menschen, die andere als unattraktiv wahrnehmen.

Denn darüber, wer besonders schön sei, gingen die Urteile auseinander. Darüber, wer als unattraktiv gelte, herrsche grössere Einigkeit.

Forscht zu Schönheit: Giselinde Kuipers. Bild: giselinde.nl

Eine objektive Rangliste von eins bis zehn gebe es dennoch nicht. Was als schön gilt, verändere sich mit der Zeit, dem gesellschaftlichen Umfeld und der jeweiligen Situation, sagt Kuipers. Konkret:

«Beim Dating kann das Äussere darüber entscheiden, wer überhaupt Interesse weckt. Und im Beruf kann es eher darum gehen, ob jemand für eine bestimmte Tätigkeit ‹richtig› aussieht.»

Welches Aussehen Vorteile bringt, hängt zwar stark vom Kontext ab. Über alle Lebensbereiche hinweg beobachtet Kuipers jedoch dieselbe Entwicklung: Das Äussere erhält in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert. «Wir leben in einem Beauty Regime», sagt sie.

Attraktivität werde zunehmend als persönliche Leistung behandelt. «Wer attraktiv wirkt, gilt rasch auch als diszipliniert oder erfolgreich.» Wer als unattraktiv wahrgenommen werde, bekomme dagegen vermittelt, die eigene Lage etwa mit Styling, Pflege oder Botox verändern zu können.

Darin liege laut der Soziologin eine Besonderheit der Aussehensdiskriminierung: Die Betroffenen würden für ihr Äusseres verantwortlich gemacht und damit auch für die Nachteile, die ihnen daraus entstehen – während die Abwertung durch andere in den Hintergrund rückt.

Für Betroffene kann das weitreichende Folgen haben. Laura* hat das an sich selbst beobachtet.

Wenn ein Lachen bedrohlich wird

Laura* ist 20, studiert und will im Finanzbereich Karriere machen. Ihr Aussehen beschreibt sie selbst als «ziemlich weit unter dem Durchschnitt». Ihr Kopf erscheine ihr im Verhältnis zum Körper gross und kantig, ihre Gesichtszüge empfinde sie als «unweiblich» und «grob». «Das Problem ist wirklich einfach mein Gesicht», sagt sie.

Laura erzählt, sie werde von Fremden deswegen beleidigt. Eine Frau habe beim Vorbeigehen etwa schon «ew» zugerufen. Eine andere, die gerade telefoniert habe, habe gesagt, sie wolle das hässliche Mädchen neben ihr nicht in ihrem Blickfeld haben. Einmal hörte Laura von einer fremden Person: «Wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich mich umbringen.»

Laura* zieht sich wegen der Reaktionen Fremder auf ihr Aussehen immer mehr zurück. *symbolBild: pexels

Solche Sätze hätten sich tief eingebrannt. Noch heute denke sie bei einem Lachen in ihrer Nähe zuerst: «Sie lachen über mich. Über mein Aussehen.» Dabei wisse sie, dass dieser Gedanke auch falsch sein könne:

«Ich beziehe vielleicht oft Sachen auf mich, die gar nicht gegen mich gerichtet waren.»

Für Kat Schneider ist diese Reaktion nachvollziehbar. Die Psychologin erforscht an der University of the West of England in Bristol, wie Menschen ihr Aussehen wahrnehmen und welche psychischen Folgen abwertende Reaktionen darauf haben können. Sie sagt: Wer wiederholt wegen seines Aussehens erniedrigt worden sei, könne die Erwartung entwickeln, dass es wieder geschehe. Mehrdeutige Reaktionen wirkten dann womöglich wie eine neue Abwertung. Dass Laura einzelne Situationen falsch deuten könne, mache die ausgesprochenen Beleidigungen und Erfahrungen aber nicht weniger real, betont Schneider.

Aus Angst vor weiteren Beleidigungen bittet Laura ihre Freunde, sie bei alltäglichen Erledigungen wie Einkaufen zu begleiten. Wenn niemand Zeit habe, gehe sie frühmorgens los, weil dann weniger Menschen unterwegs seien. Daraus könne ein Kreislauf entstehen, sagt Schneider. Wer sich aus Angst zurückziehe, mache kaum noch Erfahrungen, die dieser Angst widersprechen. So verfestige sich die Erwartung der nächsten Abwertung.

Forscht am Centre for Appearance Research: Kat Schneider. Bild: drkatschneider.com

Schneider warnt vor einer einfachen Antwort. Betroffenen zu sagen, sie seien schön oder müssten sich selbst lieben, greife zu kurz. Solche Ratschläge spiegelten ein verbreitetes Missverständnis, sagt sie:

«In der psychologischen Forschung wird ein gesundes Körperbild nicht daran gemessen, ob jemand sich schön findet.»

Entscheidend sei, zwei Sätze voneinander zu lösen: «Ich werde als hässlich wahrgenommen» und «Ich bin wertlos.» Man könne mit seinem Äusseren unzufrieden sein, ohne den eigenen Wert daran zu messen oder das Leben danach auszurichten.

Laura spürt bereits, wie schwer diese Trennung ist. Sie hat inzwischen einen Termin bei einer Psychologin vereinbart. Mit 30 wolle sie noch Freude am Leben haben und sich nicht über die Reaktionen anderer auf ihr Aussehen definieren.

Wovor Laura Angst hat, bestimmt Rebeccas Alltag längst.

«Irgendwann will ich auch leben»

Wieder zurück zu Rebecca: Wenn sie über ihr Gesicht spricht, zerlegt sie es in Einzelteile. Ihre Stirn habe den «Neandertaler-Stirnwulst» ihres Vaters geerbt. Ihre Nase sei maskulin, habe zwei Höcker und eine nach unten zeigende Spitze. Die Zähne beschreibt sie als «Kinderzähne», ihre Lippen hat sie ausgemessen: Zusammen seien sie weniger als einen Zentimeter dick. Ihr Kinn stehe weit hervor. «Wenn ich lächle, sehe ich von der Seite aus wie eine Hexe», sagt Rebecca. Wenn sie sich zufällig in einem Spiegel lachen sehe, sei ihre Stimmung sofort dahin.

«Eigentlich verbiete ich mir, Gefühle im Gesicht zu zeigen. Ich schäme mich dafür, mein Gesicht zu bewegen.»

Diese Belastung hatte schon in der Kindheit angefangen. In der ersten Klasse hätten sie ihre Mitschüler «dumm und hässlich» genannt. Während ihrer ganzen Schulzeit sei sie ausgeschlossen, beim Sport zuletzt gewählt, nicht zu Geburtstagen eingeladen worden. Andere Kinder hätten sie gefragt, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sei. Lehrpersonen hätten selten eingegriffen. Bei Wahrheit oder Pflicht wurde ein Kuss mit ihr zur «Ekelaufgabe».

Rebecca* verbringt die meiste Zeit allein Zuhause. symbolBild: Shutterstock

Rebecca versuchte lang, über solchen Erfahrungen zu stehen – und sich anzupassen. Sie verlor viel Gewicht, von zeitweise 138 auf 85 Kilogramm. Anders behandelt worden sei sie danach nicht. Irgendwann ging ihr die Kraft aus. Schon seit ihrem zwölften Lebensjahr sei sie depressiv, mit 21 sei sie «komplett am Ende» gewesen. Angstzustände und Panikattacken kamen hinzu, weshalb sie ihren Job in der Behindertenpflege sie nicht mehr ausüben konnte. Heute sei sie arbeitsunfähig und lebe seit neun Jahren weitgehend zurückgezogen.

Sie könne sich nicht erinnern, wann sie zuletzt wirklich glücklich gewesen sei, sagt Rebecca. Doch sie glaubt zu wissen, was sich ändern müsste, damit sie es wieder werden kann: ihr Gesicht.

Rebecca will ihre Zähne und ihren Haaransatz korrigieren lassen, ebenso Nase, Kinn und Augenringe. Rund 35'000 Euro würden die Eingriffe kosten, schätzt sie. 12'000 Euro hat sie bereits gespart. «Irgendwann will ich auch leben», sagt Rebecca.

Psychologin Kat Schneider sagt: «Wenn Schönheitsoperationen einer Person helfen, wieder aus dem Haus zu gehen, verurteile ich das nicht.» Jeder Mensch habe das Recht, mit seinem Körper zu tun, was er wolle, gerade in einer Gesellschaft, die Menschen aufgrund ihres Aussehens bestraft. Man müsse sich aber bewusst machen, dass sich Schönheitsideale verschieben und es keine Garantie auf Erfolg gibt. Die Forschung zeige, dass nach dem einen behobenen Makel oft der nächste in den Blick rücke.

Mit dem Leben zu warten, bis er schöner ist, war für Sven nie eine Option.

Der Mann im Kleid

Sven ist 28, Physiker, und hatte sein Leben lang Probleme wegen seines Aussehens. Als Jugendlicher habe man ihn wegen seines Gewichts und seiner abstehenden Ohren verspottet und verprügelt. Auch sein fliehendes Kinn, die schiefen Zähne und Aknenarben sorgten für Kommentare. Seine Strategie dagegen: Er versuchte, sein Äusseres zu verstecken. Bis heute trägt er die Haare so, dass sie seine Ohren verdecken.

Komplett aus dem Leben zurückziehen wollte er sich trotzdem nie. Er ging aus, fand Freunde und datete. Als sich mit einer Frau eine Beziehung anbahnte, sagte sie ihm: «Ich finde dich total toll, aber du bist mir eigentlich zu hässlich.» Zum ersten Mal hörte er das von einem Menschen, der ihm wichtig war.

Für konventionell schön hält er sich bis heute nicht. Er schliesst daraus jedoch nicht, dass alle Frauen ihn als unattraktiv wahrnehmen. «Ich dachte, es gibt doch Menschen, die Sachen an mir attraktiv finden», sagt er. Zu dieser Haltung habe vor allem sein Umfeld beigetragen. Seine Freunde hätten ihm das Selbstvertrauen gegeben, offener auf Menschen zuzugehen.

Doch sein Tinder-Profil blieb lange «tote Hose». Irgendwann lud er ein Foto hoch, auf dem er an einer Party im Dienstmädchen-Outfit die Arme wie ein Bodybuilder anspannt. Plötzlich hatte er Matches und Frauen schrieben ihn von sich aus an, manche reagierten mit «Smash». Sven muss lachen:

«Ich glaube, keiner aus der Red-Pill- oder Andrew-Tate-Bubble hätte gesagt: Zieh dir ein Kleid an, um bei Frauen anzukommen.»

Lange hatte Sven beim Online-Dating keinen Erfolg – bis er ein spezielles Bild hochlud. Bild: Shutterstock

Seine heutige Freundin Selina lernte er nicht online, sondern an einer Buchmesse kennen. Seit fünf Jahren sind sie nun schon zusammen. Beim Gespräch sitzt Selina neben Sven. «Aussehen ist für mich drittrangig, aber Sven gefällt mir natürlich schon», sagt sie. Sie möge seine Energie und ausgerechnet jene schiefen Zähne, die er selbst als Makel nennt. Selina sagt, Aussehen helfe, einen «Fuss in die Tür zu bekommen». Wichtiger sei aber, ob man miteinander reden könne und ähnliche Ansichten teile. Doch nicht ihr ganzes Umfeld sah das so. Eine ehemalige Freundin von Selina sagte einer gemeinsamen Kollegin, dass Sven «richtig hässlich» aussehe. Er selbst lacht über solche Aussagen:

«Ich sehe es als Kompliment, wenn das Einzige, was Leute an mir kritisieren können, mein Aussehen ist.»

Am Ende stellt watson Rebecca, Laura und Sven dieselbe Frage: Würden sie morgen lieber deutlich attraktiver in der jetzigen Welt aufwachen – oder genauso aussehen wie heute, dafür aber nie wieder wegen ihres Äusseren schlechter behandelt werden?

Alle drei wählen die zweite Möglichkeit. Auch Rebecca, die bereits für ihre Eingriffe viel Geld gespart hat. Sie würden aussehen wie heute – in einer Gesellschaft, die ihnen deshalb keine Türen verschliesst.

Sie müssten damit klarkommen, dass sie einfach leben dürfen.

*(Alle drei Betroffenen leben in Deutschland. Ihre Namen wurden geändert.)