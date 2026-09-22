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Autoverwertung bei Buchs ZH brennt + Videos zeigen Rauchsäule + Bahnverkehr unterbrochen

Bei Buchs ZH ist am Dienstagnachmittag bei einer Autoverwertung ein Brand ausgebrochen. Die Hintergründe sind noch unklar.

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Die Kantonspolizei Zürich bestätigt gegenüber watson einen Einsatz. Der Brand sei bei einer Autoverwertung ausgebrochen. Leserfotos und Leservideos zeigen eine riesige Rauchsäule über dem Gebiet.

Auf Leserfotos ist eine riesige Rauchsäule zu sehen. Bild: ZVG

Wie Alertswiss schreibt, führt der Brand zu einem starken und unangenehmen Geruch sowie Beeinträchtigung im Verkehr. Fenster und Türen sollten geschlossen und Klimaanlagen und Lüftungen abgeschaltet werden.

Der Brand hat auch Auswirkungen auf den ÖV. Der Bahnverkehr auf der Strecke Zürich Oerlikon - Wettingen ist zwischen Regensdorf-Watt und Buchs-Dällikon unterbrochen. Gemäss den SBB dauern die Einschränkungen bis etwa 19 Uhr. Betroffen ist die Linie S6.

Der Brand hat auch Auswirkungen auf den ÖV. Bild: SBB

Hintergründe noch unklar

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA hiess, gibt es derzeit keine Meldungen über verletzte Personen.

(ome/cma)