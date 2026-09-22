Autoverwertung bei Buchs ZH brennt + Videos zeigen Rauchsäule + Bahnverkehr unterbrochen
Die Kantonspolizei Zürich bestätigt gegenüber watson einen Einsatz. Der Brand sei bei einer Autoverwertung ausgebrochen. Leserfotos und Leservideos zeigen eine riesige Rauchsäule über dem Gebiet.
Wie Alertswiss schreibt, führt der Brand zu einem starken und unangenehmen Geruch sowie Beeinträchtigung im Verkehr. Fenster und Türen sollten geschlossen und Klimaanlagen und Lüftungen abgeschaltet werden.
Der Brand hat auch Auswirkungen auf den ÖV. Der Bahnverkehr auf der Strecke Zürich Oerlikon - Wettingen ist zwischen Regensdorf-Watt und Buchs-Dällikon unterbrochen. Gemäss den SBB dauern die Einschränkungen bis etwa 19 Uhr. Betroffen ist die Linie S6.
Hintergründe noch unklar
Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA hiess, gibt es derzeit keine Meldungen über verletzte Personen.
(ome/cma)