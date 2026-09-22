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Der tiefe Rheinpegel kostet Schweizer Autofahrer über 160 Millionen

Der tiefe Rheinpegel kostet Schweizer Verbrennerfahrer über 160 Millionen

Rund die Hälfte aller importierten Mineralölprodukte kommt über den Rhein in die Schweiz. Weil dieser wenig Wasser führt, steigen die Benzinpreise.
22.09.2026, 15:3722.09.2026, 16:27
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Der Schweizer Benzin- und Dieselpreis wird von verschiedenen Faktoren getrieben. Die Sicherheitslage in der Strasse von Hormus spielt eine wichtige Rolle – unterschätzt wird aber, wie sehr sich auch der Pegelstand des Rheins zu Buche schlägt.

Nur ein Viertel des hierzulande verbrannten Benzins und Diesels wird in der Raffinerie in Cressier hergestellt (mit importiertem Rohöl). Die restlichen drei Viertel müssen aus dem Ausland herbeigeschafft werden. Fast die Hälfte aller importierten Mineralölprodukte findet über den Rhein in die Schweiz. Die Kosten der Rheinschifffahrt sind deshalb preisbildend.

Die Kosten für Rheinfracht steigen und fallen mit dem Pegel des Flusses. Bei tiefen Pegeln können die Schiffe nicht mehr so schwer beladen werden, weil sie sonst auf Grund laufen. Die Kosten pro transportierte Einheit steigen damit. Es gilt deshalb die Regel: Je tiefer der Pegel, desto höher der Preis.

KEYPIX - epa13163558 A picture taken with a drone shows an inland vessel on the Rhine in Millingen aan de Rijn, the Netherlands, 12 August 2026. The Rhine&#039;s discharge is lower than ever recorded. ...
Mit bloss 13 Zentimeter Pegelstand bei Kaub führt der Rhein aktuell fast rekordverdächtig wenig Wasser.Bild: Keystone

Der wichtigste Pegelstand für die Rheinschifffahrt auf dem Mittelrhein befindet sich bei Kilometer 546 bei Kaub in Rheinland-Pfalz. Um vollbeladene Schiffe zu gewährleisten, sollte der Pegel dort im Minimum 150 Zentimeter betragen. Der Grund der Fahrrinne befindet sich dann 2,63 Meter unter Wasser (bei Pegel 0 sind es entsprechend 1,13 Meter).

Aktuell steht der Pegel bei 13 Zentimeter (Stand: 22.9.2026, 8.45 Uhr). Die Rekordtiefe im August betrug fünf Zentimeter.

So sollte es sein: Der Pegelturm bei Kaub zeigt 289. Die beiden Markierungen I und II zeigen Pegelstände von 460 und 640. Aktuell zeigt der Turm 13.
So sollte es sein: Der Pegelturm bei Kaub zeigt 289. Die beiden Markierungen I und II zeigen Pegelstände von 460 und 640. Aktuell zeigt der Turm 13. Bild: Wikimedia

Bei normalen Wasserständen betragen die Transportkosten (Rheinfracht nach Basel) 20 bis 30 Franken pro Tonne. Wegen der anhaltenden Niederschlagsarmut sind diese Kosten explodiert. Aktuell betragen sie 220 Franken.

Laut Marco Wölfli vom TCS gibt es eine Faustregel: 14 Franken des Frachtpreises erhöhen den Benzinpreis um einen Rappen pro Liter (plus 8 Prozent MWST) an der Zapfsäule.

Vor einem Jahr betrug der Tonnenpreis auf dem Fluss 22 Franken. Der Unterschied von 198 Franken zu heute schlägt sich demnach mit 15,3 Rappen pro Liter (inkl. MWST) im Benzinpreis nieder. Herr und Frau Schweizer tanken pro Tag 16,5 Millionen Liter Benzin oder Diesel. Die aktuellen Mehrkosten betragen deshalb 2,5 Millionen Franken – pro Tag.

Ein Blick auf die Frachtschiffpreise der letzten Monate zeigt: Es gab sowohl günstigere als auch noch teurere Tage. Anhand dieser Daten lassen sich die Mehrkosten der letzten drei Monate (ab 22. Juni 2026) berechnen: Es sind 162 Millionen Franken, die von Herrn und Frau Schweizer in ihren Verbrennern zusätzlich ausgegeben wurden, weil der Rhein so wenig Wasser führt.

Nicht nur die Schweiz, ganz Europa bezahlt wegen seiner Abhängigkeit von ausländischen Mineralölprodukten einen hohen Preis. Ursula von der Leyen sagte deshalb kürzlich: «Wir müssen Europa elektrifizieren!» Dasselbe gilt für die Schweiz. Und bei Weitem nicht nur wegen der Rheinschifffahrt.

PS: Während der Einfluss der Rheinschifffahrt relativ direkt auf den Benzinpreis umgerechnet werden kann, ist dies beim Iran-Krieg nicht der Fall.

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