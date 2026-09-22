Militärflugzeug an US-Airbase in Deutschland abgestürzt

Ein Jet der US-Airforce ist bei Spangdahlem abgestürzt. Zu sehen war eine grosse Rauchsäule. (Symbolbild). Bild: keystone

Militärflugzeug an US-Airbase in Süddeutschland abgestürzt

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Im Bereich der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Dabei sei nach ersten Erkenntnissen ein Mensch verletzt worden, teilte der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit. Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes seien im Einsatz gewesen.

«Zum Unfallhergang sowie zu weiteren Einzelheiten des Ereignisses können seitens des Eifelkreises derzeit keine Angaben gemacht werden», so die Kreisbehörde. Die US-Luftwaffe machte auf Anfrage zunächst keine Angaben zu dem Unglück.

Anwohner berichteten dem SWR von einer grossen schwarzen Rauchsäule über dem Gelände der Basis. Seit Dienstagnachmittag laufe in dem Bereich ein grosser Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Luftwaffenbasis kündigte für den Nachmittag eine Stellungnahme an.

In Spangdahlem ist eine F-16-Kampfjetstaffel mit rund 20 Flugzeugen beheimatet. Die Staffel, die weltweit Einsätze der US Air Force und der Nato unterstützt, ist das Kernstück des Flugplatzes. Der Standort zählt nach jüngsten Angaben rund 5000 militärische und zivile Mitarbeiter – plus Angehörige. Der US-Flugplatz ist auch Arbeitgeber für 700 bis 800 Deutsche.

Zuletzt war im Oktober 2019 ein US-Kampfjet vom Typ F-16 in der Nähe der Airbase in einem Wald bei Zemmer-Rodt im Kreis Trier-Saarburg abgestürzt. Der Pilot hatte sich damals bei einem Routine-Übungsflug mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug gerettet: Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Die US-Luftwaffe ist seit Mitte der 1950er Jahre in Spangdahlem präsent. Die Airbase Spangdahlem gilt neben Ramstein bei Kaiserslautern als eine der wichtigsten Flugplätze für das US-Militär in Deutschland. Vor einigen Jahren gab es Abzugspläne unter dem damaligen wie heutigen US-Präsidenten Donald Trump, die die US-Regierung aber nicht umsetzte und 2021 auf Eis legte. Die Entscheidung sorgte damals in der Eifel für grosse Erleichterung. (sda/dpa)