Karina outet sich in der Freikirche – und ihr Priester will sie von Dämonen befreien

Karina ist lesbisch. Für ihre religiöse Gemeinschaft ist das eine Sünde. Ihr Priester versuchte, sie umzupolen.

Mit 16 Jahren, also vor genau zehn Jahren, hat sich Karina auf ihrem Instagram-Account als lesbische Frau geoutet. In der Freikirche, in der sie sozusagen aufgewachsen ist, fand ihr Outing null Akzeptanz. Vor allem nicht bei ihrem Priester.

So erlebte Karina die Konversionstherapie:

