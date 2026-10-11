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Müllabfuhr: Diese Leute halten unsere Strassen und Städte sauber

Video: watson/nina bürge

670 Kilogramm Abfall pro Person und Jahr – so wird er entsorgt

Die stillen Held:innen unserer Gesellschaft tragen keinen Superman-Umhang, sondern ein oranges Übergewand. Wir begleiten eine Abfuhrcrew in Zürich bei ihrer täglichen Arbeit und zeigen, wer unsere Strassen sauber hält.
11.10.2026, 19:1811.10.2026, 19:19
Nina Bürge
Nina Bürge
Gabriele Natali

Jede Person, die in der Schweiz lebt, produziert jährlich rund 670 Kilogramm Abfall. Dass dieser praktisch geräuschlos wieder vor unseren Haustüren und aus unseren Quartieren verschwindet, scheint für die meisten selbstverständlich. Doch dahinter steckt harte Arbeit. watson hat die stillen Helden, die das für uns erledigen, begleitet.

Video: watson/nina bürge

Im Video spricht ein Team des ERZ (Entsorgung & Recycling Zürich) darüber, wieso sie diesen Job erledigen, wie ihr Alltag abläuft und wer ihnen mit Respekt begegnet und sich freut, sie zu sehen – und wer weniger.

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Gesucht: Tüchtige Stallschweizer
Melker und Molkereiarbeiter aus der Schweiz waren ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf deutschen Gutsbetrieben so begehrt, dass sich für einen Milchbetrieb die Bezeichnung «Schweizerei» und für einen Melker die Benennung «Schweizer» oder «Stallschweizer» durchsetzte.
«Schweizer oder tüchtige Viehmagd gesucht». Per Zeitungsannonce sucht 1873 ein deutscher Gutsbesitzer keinen Eidgenossen, sondern einen Melker für seinen Kuhstall. Im Ursprung eng am Bild der Kuhherden auf satten Schweizer Alpweiden und Käselaiben aus dem Emmental angelehnt, hatte sich die Berufsbezeichnung «Schweizer», «Stallschweizer» oder «Oberschweizer» und die Benennung einer Milchwirtschaft mit «Schweizerei» – dieser Begriff, lässt sich seit etwa 1750 nachweisen ‒ im platten deutschen Land als Berufsbenennung für Melker und deren Arbeitsort etabliert. Nicht so in der Schweiz, von wo aus ab Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr junge Männer als Melker in den grossflächigen Gutsbetrieben östlich der Elbe Arbeit fanden.
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