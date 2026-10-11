Video: watson/nina bürge

670 Kilogramm Abfall pro Person und Jahr – so wird er entsorgt

Die stillen Held:innen unserer Gesellschaft tragen keinen Superman-Umhang, sondern ein oranges Übergewand. Wir begleiten eine Abfuhrcrew in Zürich bei ihrer täglichen Arbeit und zeigen, wer unsere Strassen sauber hält.

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Jede Person, die in der Schweiz lebt, produziert jährlich rund 670 Kilogramm Abfall. Dass dieser praktisch geräuschlos wieder vor unseren Haustüren und aus unseren Quartieren verschwindet, scheint für die meisten selbstverständlich. Doch dahinter steckt harte Arbeit. watson hat die stillen Helden, die das für uns erledigen, begleitet.

Video: watson/nina bürge

Im Video spricht ein Team des ERZ (Entsorgung & Recycling Zürich) darüber, wieso sie diesen Job erledigen, wie ihr Alltag abläuft und wer ihnen mit Respekt begegnet und sich freut, sie zu sehen – und wer weniger.

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