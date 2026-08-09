Video: watson/lucas zollinger

Abfallschlacht an der Street Parade – so viel Müll wird bis Montag aufgeräumt

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Die Street Parade in Zürich ist ein Anlass der Superlative. Auch die 33. Ausgabe des Festivals bildete da keine Ausnahme. Es sind unglaubliche Zahlen: Die grösste Techno-Party der Welt lockt jeweils Hunderttausende auf die Strassen, die die Stadt in ein farbenfrohes, lautes Meer aus Raverinnen und Ravern verwandeln.

Sobald die Feierwütigen spätnachts dann an die Afterpartys in den Clubs weiterziehen, bleibt ein anderes Meer übrig. Und zwar eines aus Abfall. Und dann beginnt auch sofort die Aufräumarbeit.

TeleZüri war vor Ort und hat das rund 250-köpfige Team begleitet, das die ambitionierte Aufgabe hat, die unzähligen Tonnen Müll bis am Montag verschwinden zu lassen. Wir haben euch die Bilder hier zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

Der Abfall, der nach der Street Parade eingesammelt wird, wird im Nachhinein noch von einer spezialisierten Firma sortiert, so Carlo Blättler. Er verantwortet das Abfallkonzept der Street Parade bereits seit zehn Jahren. Gegenüber der Hotellerie Gastronomie Zeitung bezifferte er die jährlichen Entsorgungskosten der Veranstaltung auf rund 250'000 Franken. Diese Kosten trage der Verein Street Parade, welcher sich aus den Verkäufen an den offiziellen Getränkeständen finanziert. (lzo)

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