sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Abfallschlacht an der Street Parade – so viel Müll wird aufgeräumt

Video: watson/lucas zollinger

Abfallschlacht an der Street Parade – so viel Müll wird bis Montag aufgeräumt

09.08.2026, 09:5609.08.2026, 09:56

Die Street Parade in Zürich ist ein Anlass der Superlative. Auch die 33. Ausgabe des Festivals bildete da keine Ausnahme. Es sind unglaubliche Zahlen: Die grösste Techno-Party der Welt lockt jeweils Hunderttausende auf die Strassen, die die Stadt in ein farbenfrohes, lautes Meer aus Raverinnen und Ravern verwandeln.

Sobald die Feierwütigen spätnachts dann an die Afterpartys in den Clubs weiterziehen, bleibt ein anderes Meer übrig. Und zwar eines aus Abfall. Und dann beginnt auch sofort die Aufräumarbeit.

TeleZüri war vor Ort und hat das rund 250-köpfige Team begleitet, das die ambitionierte Aufgabe hat, die unzähligen Tonnen Müll bis am Montag verschwinden zu lassen. Wir haben euch die Bilder hier zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

Der Abfall, der nach der Street Parade eingesammelt wird, wird im Nachhinein noch von einer spezialisierten Firma sortiert, so Carlo Blättler. Er verantwortet das Abfallkonzept der Street Parade bereits seit zehn Jahren. Gegenüber der Hotellerie Gastronomie Zeitung bezifferte er die jährlichen Entsorgungskosten der Veranstaltung auf rund 250'000 Franken. Diese Kosten trage der Verein Street Parade, welcher sich aus den Verkäufen an den offiziellen Getränkeständen finanziert. (lzo)

Mehr zum Thema:

Weitere Videos zur Street Parade findest du hier:

Wir waren an der Street Parade – und haben Kantonsbingo gespielt

Video: watson/Gabriele Natali/Elena Maria Müller

Street Parade 2026: Die grösste Technoparty der Welt im Bewegtbild

Video: watson/Michael Shepherd

Diese beiden Street-Parade-DJs sprechen im Fragenbot Klartext

Video: watson/Emanuella Kälin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Street Parade 2026
1 / 51
Die besten Bilder der Street Parade 2026

Wo viele Menschen sind, ist auch viel Müll. An einem warmen Tag wie heute sind das vor allem Getränkeflaschen und Aludosen.
quelle: watson / watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Raven im Krieg – in der Ukraine stehen Soldaten hinter dem DJ-Pult
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
16
Mammut wird chinesisch – so erklärt der CEO den Verkauf
Dass die chinesische Investmentfirma CPE die Aargauer Traditionsmarke Mammut übernimmt, sorgte zuletzt für Aufruhr. Nun erklärt der Chef persönlich, wie viel Schweiz in Mammut verbleibt und warum dieser Verkauf strategische Vorteile bringt.
«Mammut wird chinesisch» – so lautete, kurz, die erste Schlagzeile des letzte Woche bekannt gewordenen Verkaufs der Aargauer Traditionsmarke vom bisherigen englischen Eigentümer Jacobs Capital an die chinesische Investitionsgesellschaft CPE. Was steckt aber genau dahinter – und macht es überhaupt einen Unterschied, wem Mammut auf dem Papier gehört? Antworten liefert der CEO von Mammut, Heiko Schäfer, am Hauptsitz in Seon persönlich.
Zur Story