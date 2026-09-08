Wie werden wir das Abfall-Problem in den Bergen los?
Gast: Lucie Wiget
Herumliegender Abfall ist gemäss einer Studie der «Schweizer Wanderwege» in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) das grösste Ärgernis der Schweizer Wanderinnen und Wanderer. Nichts wurde häufiger genannt. Dabei gäbe es eine einfache Regel: Nimm alles wieder mit ins Tal, das du im Rucksack hast. Zum Abfall-Thema gehört auch der Toilettengang. Oder ja: In der Natur fehlt die Toilette ja oft. Der SAC und die Schweizer Wanderwege lancierten darum vor drei Jahren die Sensibilisierungskampagne gegen «Scheissmomente» in der Natur.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Lucie, auf was auch du bei den beiden Themen achten musst und ob du Eierschalen oder Apfelbütschgi (Apfelkerngehäuse) wirklich bedenkenlos in der Natur entsorgen kannst. Und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.
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Der Podcast
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3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.