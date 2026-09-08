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Rauszeit Podcast

Lucie Wiget über Abfälle und Scheissmomente beim Wandern

Lucie Wiget SAC
Lucie Wiget unterwegs in den Bergen.Bild: Lucie Wiget
Rauszeit Podcast

Wie werden wir das Abfall-Problem in den Bergen los?

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Lucie Wiget, die sich beim SAC um die Themen Abfall und – sorry, der Ausdruck – «Scheissmomente» kümmert.
08.09.2026, 01:0008.09.2026, 14:05
Reto Fehr
Reto Fehr
Inhaltsverzeichnis
Gast: Lucie Wiget
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Der Podcast
Wettbewerb
3 Wandertipps

Gast: Lucie Wiget

Herumliegender Abfall ist gemäss einer Studie der «Schweizer Wanderwege» in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) das grösste Ärgernis der Schweizer Wanderinnen und Wanderer. Nichts wurde häufiger genannt. Dabei gäbe es eine einfache Regel: Nimm alles wieder mit ins Tal, das du im Rucksack hast. Zum Abfall-Thema gehört auch der Toilettengang. Oder ja: In der Natur fehlt die Toilette ja oft. Der SAC und die Schweizer Wanderwege lancierten darum vor drei Jahren die Sensibilisierungskampagne gegen «Scheissmomente» in der Natur.

Lucie Wiget SAC Abfall
Lucie Wiget ist gerne auch in höheren Gefilden unterwegs.Bild: Lucie Wiget

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Lucie, auf was auch du bei den beiden Themen achten musst und ob du Eierschalen oder Apfelbütschgi (Apfelkerngehäuse) wirklich bedenkenlos in der Natur entsorgen kannst. Und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.

Den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:

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Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!

Der Podcast

Rauszeit-Podcast
Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten «Rauszeit»-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.

Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch

Das ist der Rauszeit-Podcast:

Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson
Rauszeit Podcast
Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Die Grand Tour of Switzerland und Europcar verlosen gemeinsam tolle Preise. Als Hauptpreis wartet ein dreitägiges Paket mit Elektrofahrzeug-Miete, zwei Hotelübernachtungen inklusive Frühstück und E-Parkplatz.

Mitmachen kannst du jetzt unter:
switzerland.com/rauszeit

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

  • die Lieblingswanderung
  • die Wanderung vor der Haustüre
  • die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.

Hier gibt's weitere Episoden:

Wie wandern Frauen anders als Männer?
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Er hat über 5 Millionen Follower – und zeigt uns allen die Schweiz
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