Lucie Wiget unterwegs in den Bergen. Bild: Lucie Wiget

Rauszeit Podcast

Wie werden wir das Abfall-Problem in den Bergen los?

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Lucie Wiget, die sich beim SAC um die Themen Abfall und – sorry, der Ausdruck – «Scheissmomente» kümmert.

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Gast: Lucie Wiget

Herumliegender Abfall ist gemäss einer Studie der «Schweizer Wanderwege» in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) das grösste Ärgernis der Schweizer Wanderinnen und Wanderer. Nichts wurde häufiger genannt. Dabei gäbe es eine einfache Regel: Nimm alles wieder mit ins Tal, das du im Rucksack hast. Zum Abfall-Thema gehört auch der Toilettengang. Oder ja: In der Natur fehlt die Toilette ja oft. Der SAC und die Schweizer Wanderwege lancierten darum vor drei Jahren die Sensibilisierungskampagne gegen «Scheissmomente» in der Natur.

Lucie Wiget ist gerne auch in höheren Gefilden unterwegs. Bild: Lucie Wiget

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Lucie, auf was auch du bei den beiden Themen achten musst und ob du Eierschalen oder Apfelbütschgi (Apfelkerngehäuse) wirklich bedenkenlos in der Natur entsorgen kannst. Und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.

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Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

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3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.