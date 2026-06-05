Video: watson/nina bürge

Das sagt Bundesrat Ignazio Cassis über Trump, Macrons blaue Augen und die SVP-Initiative

Mehr «Schweiz»

Im Podcast «Politkuchen» von Michael Elsener hat Bundesrat Ignazio Cassis über die Politik im In- und Ausland gesprochen. Der FDP-Bundesrat sprach dabei unter anderem darüber, wie es ist, Staatsoberhäupter wie den US-Präsidenten Donald Trump und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen.

Vor allem scheinen Macrons Augen und dessen Nähe dem FDP-Bundesrat geblieben zu sein. Was Cassis genau fasziniert hat, siehst du im Video:

Video: watson/nina bürge

Des Weiteren sprach der Bundesrat mit Elsener über die kommende Abstimmung über die 10-Millionen-Initiative der SVP. Cassis beschreibt, was für ein bürokratischer Aufwand die Annahme der Initiative bedeuten würde und was passieren würde, wenn das Stimmvolk die Initiative der SVP am 14. Juni annimmt. Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Ignazio Cassis ist seit September 2017 Teil des Bundesrats. Aktuell ist er Vorstehender des Eidgenössischen Departements für Äussere Angelegenheiten (EDA). Eigentlich hat der gebürtige Tessiner Medizin studiert und ist Arzt. (nib)