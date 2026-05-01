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Cassis telefoniert mit iranischem Aussenminister

Ignazio Cassis, Swiss Federal Councillor and Minister of Foreign Affairs, center-right, and Ararat Mirzoyan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, center-left, along with their deleg ...
Bundesrat Ignazio Cassis hat sich mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi ausgetauscht.Bild: keystone

Cassis telefoniert mit iranischem Aussenminister

01.05.2026, 17:1001.05.2026, 17:10

Aussenminister Ignazio Cassis hat am Donnerstag mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi telefoniert. Das bestätigte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Informationen zum Inhalt wollte es nicht geben.

In einem am Donnerstag auf X veröffentlichten Beitrag schrieb die Nachrichtenplattform Iran Nuances, dass Cassis und Araghtschi die regionale Lage erörtert hätten.

Vergangene Woche hatte das Aussendepartement in Bern die teilweise Wiedereröffnung der Schweizer Botschaft im Iran angekündigt. Das technische Team, bestehend aus vier Schweizer Mitarbeitern, bereitet die schrittweise Wiederaufnahme der Botschaftstätigkeiten vor.

Mit der Rückkehr eines Teams nach Teheran könne die Schweiz in ihrer Eigenschaft als Schutzmacht die US-amerikanischen Interessen im Iran wieder direkt vor Ort vertreten, hiess es in einer Mitteilung. Die Botschaft war am 11. März wegen der prekären Sicherheitslage vorübergehend geschlossen worden. (sda)

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