Video: watson/emanuella kälin, delia klo

Auf TikTok isst man jetzt … Butter. Ja.

Je düsterer die Weltlage, desto skurriler der neuste Trend auf Social Media, so scheint es. Auf TikTok wird nun haufenweise pure Butter – wahlweise mit Zucker-Toppings – in sich reingeschaufelt.

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Den US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. dürfte der neueste Ernährungstrend (oder vielleicht auch nur Rage-Bait-Trend) auf TikTok freuen.

Wie in der neuen Ernährungspyramide der USA werden in diesen Fress Essvideos reichlich tierische Fette verzehrt.

Die neue Ernährungspyramide der USA, die das Gesundheitsministerium von Kennedy Anfang des Jahres veröffentlichte, steht nicht nur wortwörtlich auf dem Kopf, sondern wird auch von vielen Ernährungsexpertinnen und Experten kritisiert, da die Empfehlungen nicht den aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen einer gesunden Ernährung entsprechen.

Vielleicht ist es also nur eine Frage der Zeit, bis sich Rohmilch-Fan und Impfskeptiker Kennedy den TikTokern anschliesst, die sich dabei filmen, wie sie Butter in sich reinschaufeln.

Soll gemäss TikTokern auch pur ein Gaumenschmaus sein: BUTTER. Bild: DPA-Zentralbild

Kennedy dürfte – gemessen an seiner erklärten Abneigung gegen verarbeitete Lebensmittel – aber auf das «blue frosting», eine fixfertige Kuchenglasur, in die manche ihre Butter-Mödeli und Margarine-Löffel tunken, verzichten.

Ob die Kalorienbombe für dich als leckerer Snack durchgeht oder ob's dir dabei den Magen umkehrt, weisst du spätestens nach diesem Video:

Video: watson/emanuella kälin, delia klo

(hde)

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