Video: watson

Der Femizid in Altstetten rührte Tausende – die Hintergründe der Recherche

Am 13. Oktober 2021 wurde die 30-jährige Fulya Demir in Zürich Altstetten getötet. Als dringend tatverdächtig gilt ihr Ehemann. Watson deckte gemeinsam mit der SRF-«Rundschau» auf: Der Mann war vorbestraft und sass bis kurz vor der Tat im Gefängnis.

Die watson-Reporterin Sarah Serafini und die SRF-Journalistin Samira Zingaro recherchierten monatelang die Hintergründe von Fulya Demirs Tod. Sie führten Gespräche mit Fulyas Bekannten, reisten in die Türkei zu ihrer Familie und erhielten Einblick in Gerichtsunterlagen. In einem Video erzählen sie nun, wie es zur gemeinsamen Recherche kam.

