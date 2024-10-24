sonnig27°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Abstimmungen November 2024: Die Mietrecht-Vorlagen im Erklärvideo

Video: watson

Untermiete? Eigenbedarf? Kündigung? – Wir erklären dir im Video, worüber du abstimmst

Der Mieterverband nennt sie einen «Angriff auf den Kündigungsschutz von Mieterinnen und Mieter». Der Hauseigentümerverband findet, sie verhindern Missbrauch und schaffen faire Regeln. Im Video erfährst du, worum es bei den beiden Mietrecht-Vorlagen geht.
24.10.2024, 16:2309.07.2026, 12:18
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Aylin Erol
Aylin Erol

Am 24. November 2024 stimmt die Schweiz gleich über zwei Vorlagen ab, die eine Änderungen im Mietrecht vorsehen. Dies, weil der Mieterverband gegen zwei Beschlüsse des Parlaments das Referendum ergriffen hat.

Die erste Vorlage betrifft die Untermiete, die zweite den Kündigungsschutz. Worum es genau geht, erfährst du im Video:

Video: watson/Michael Shepherd, Aylin Erol

Für beide Vorlagen sprechen sich der Bundesrat, das Parlament, die SVP, FDP, Mitte und Verbände aus der Immobilien- und Baulobby, sowie der Hauseigentümerverband aus. Sie argumentieren, dass die beiden Mietrecht-Reformen Missbräuche verhindern und faire Regeln schaffen.

Gegen beide Vorlagen sind hingegen SP, Grüne und der Mieterverband. Aus ihrer Sicht bedeuten sie einen «Angriff auf den Kündigungsschutz von Mieterinnen und Mieter». Weiter befürchten sie, dass die beiden Reformen die Preise für Mietwohnungen weiter in die Höhe treiben werden. Die GLP sagt ein Mal «Ja» zur Anpassung bezüglich Untermiete, und ein Mal «Nein» zur Revision des Mietrechts zum Eigenbedarfs.

Analyse
Die Macht der Hauseigentümer im Land der Mieterinnen und Mieter
Mehr zu den Abstimmungen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wohnen wie im Märchen
1 / 5
Wohnen wie im Märchen
Anwesen mit zwei Villen, Boots-, Bade- und Teehaus sowie Gewächshäusern.
quelle: helenegli / helenegli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dein Vermieter will dich rausschmeissen? Versuchs mal wie dieser Chinese
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
45 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Cash
24.10.2024 16:36registriert April 2016
Mein Tipp: 2x Nein
6215
Melden
Zum Kommentar
avatar
Junge Schnuufer
24.10.2024 17:04registriert April 2018
Dass solche Initiative überhaupt so gute Chancen haben, und vielleicht sogar angenommen werden, ist mir ein Rätsel. Wenn man nicht grad Grossimmobilienbesitzer*in ist sollte das mit diesen Argumenten doch ein klarer Fall sein...
358
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tokyo
24.10.2024 17:25registriert Juni 2021
Nein zu allen Mietrechts Vorlagen.
4216
Melden
Zum Kommentar
45
So haben die Kommentatoren auf den entscheidenden Penalty von Vargas reagiert
Die Schweiz steht im Viertelfinale! Nachdem die Schweizer Fussballnationalmannschaft gestern Abend gegen Kolumbien gewonnen hat, sind Fernsehkommentatoren beim entscheidenden Elfmeter von Vargas ausgerastet. Schau dir die Reaktionen auf das Tor im Video an:
Zur Story