Video: ch media/Tele Züri

Guy Parmelins Zeit als Bundesrat im Video

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Guy Parmelin legt sein Amt als Bundesrat nieder. Der aktuelle Bundespräsident und Wirtschaftsminister wurde am 9. Dezember 2015 von der vereinigten Bundesversammlung in den Bundesrat gewählt. Bundespräsident ist er bereits zum zweiten Mal.

Der gebürtige Waadtländer und Weinbauer trat 1993 in die Politik ein. Von 1994 bis 2003 war er Mitglied des Grossen Rats des Kantons Waadt. Im Jahr 2003 wählten ihn die Waadtländerinnen und Waadtländer in den Nationalrat. Ausserdem war Parmelin von 2000 bis 2004 Präsident der Waadtländer SVP.

Seine Zeit als Bundesrat war unter anderem geprägt von der Corona-Pandemie, den Verhandlungen mit der EU und dem Zollstreit mit den USA. Für 2026 wurde er mit 203 Stimmen erneut zum Bundespräsidenten gewählt.

Wir schauen im Video zurück auf Guy Parmelins Zeit als Bundesrat.

Video: ch media/Tele Züri

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