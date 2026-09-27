Die Neutralitätsinitiative wurde klar abgelehnt – das sagen Politikerinnen und Politiker
Am 27. September hat die Schweizer Stimmbevölkerung unter anderem über die von der SVP lancierte Neutralitätsinitiative abgestimmt. Schon bei Umfragen im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass die Initiative abgelehnt werden dürfte. Das Resultat an der Urne fiel dann auch sehr deutlich aus. Rund 70 Prozent stimmten «Nein».
Im Video siehst du, wie Mitinitiant Walter Wobmann mit der Niederlage umgeht und was die politischen Gegnerinnen und Gegner aus den anderen Parteien zum Resultat sagen:
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