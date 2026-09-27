Video: watson/lucas zollinger

Die Neutralitätsinitiative wurde klar abgelehnt – das sagen Politikerinnen und Politiker

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Am 27. September hat die Schweizer Stimmbevölkerung unter anderem über die von der SVP lancierte Neutralitätsinitiative abgestimmt. Schon bei Umfragen im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass die Initiative abgelehnt werden dürfte. Das Resultat an der Urne fiel dann auch sehr deutlich aus. Rund 70 Prozent stimmten «Nein».

Im Video siehst du, wie Mitinitiant Walter Wobmann mit der Niederlage umgeht und was die politischen Gegnerinnen und Gegner aus den anderen Parteien zum Resultat sagen:

Video: watson/lucas zollinger

Mehr zum Abstimmungssonntag findest du hier:

Die ganzen Gespräche mit den jeweiligen Politikerinnen und Politikern findest du hier:

«Es ist ein schwarzer Sonntag» – Walter Wobmann zeigt sich besorgt

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