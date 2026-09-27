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Neutralitätsinitiative abgelehnt: Das sind die Stimmen aus der Politik

Video: watson/lucas zollinger

Die Neutralitätsinitiative wurde klar abgelehnt – das sagen Politikerinnen und Politiker

27.09.2026, 17:3127.09.2026, 17:31

Am 27. September hat die Schweizer Stimmbevölkerung unter anderem über die von der SVP lancierte Neutralitätsinitiative abgestimmt. Schon bei Umfragen im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass die Initiative abgelehnt werden dürfte. Das Resultat an der Urne fiel dann auch sehr deutlich aus. Rund 70 Prozent stimmten «Nein».

Im Video siehst du, wie Mitinitiant Walter Wobmann mit der Niederlage umgeht und was die politischen Gegnerinnen und Gegner aus den anderen Parteien zum Resultat sagen:

Video: watson/lucas zollinger

Mehr zum Abstimmungssonntag findest du hier:

Die ganzen Gespräche mit den jeweiligen Politikerinnen und Politikern findest du hier:

«Es ist ein schwarzer Sonntag» – Walter Wobmann zeigt sich besorgt

Video: watson

«Ich bin sehr enttäuscht» – Monika Rüegger zweifelt an Zukunft der Neutralität

Video: watson

«Das hat der SVP niemand geglaubt» – Cédric Wermuth zweifelt an wahren Absichten der SVP

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«Das war fast schon eine Beleidigung» – Marianne Binder kritisiert Motivwahl im Abstimmungskampf

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«Sanktionen haben nichts damit zu tun» – Corina Gredig beanstandet Argumentation der SVP

Video: watson
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