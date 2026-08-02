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Koffer-Check am Flughafen Zürich: Wir erraten das Reiseziel

Video: watson/Emanuella Kälin

Sag mir, wie viele Unterhosen du einpackst, und ich sage dir, wohin du fliegst

02.08.2026, 13:4902.08.2026, 14:26
Flavia Kälin
Flavia Kälin
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Ich packe in meinen Koffer: eine Sonnenbrille, acht Unterhosen, eine Powerbank, Trekkinghosen, Insektenspray, Sonnencreme 50+. Na, wohin geht die Reise?

Diese Frage musste sich watson-Redaktorin Flavia stellen. Am Flughafen Zürich hat sie fremde Koffer ausgepackt und versucht, anhand ihres Inhalts herauszufinden, wohin die Reise geht. Was dabei zum Vorschein kommt? Unter anderem ganz viel Schnupftabak.

Wie sich Flavia geschlagen hat, und ob sie mit ihren Vermutungen richtig oder komplett daneben liegt, siehst du im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

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