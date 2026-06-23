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Hitzewelle in der Schweiz: So geht es denen, die draussen arbeiten

Video: watson

Büezen bei 35 Grad: So geht es denen, die jetzt noch draussen arbeiten

23.06.2026, 12:0423.06.2026, 12:35
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

Die Schweiz erlebt eine rekordverdächtige Hitzewelle, die Temperaturen dürften diese Woche laut Meteo Schweiz an einigen Orten bis auf 37 Grad ansteigen.

Während sich die einen in klimatisierte Innenräume flüchten, bleiben andere der Hitze ausgesetzt. Wer etwa Laborproben abholt, Essen ausliefert, Strassen baut oder Pflanzen wässert, ist auch bei 35 Grad draussen unterwegs.

Was macht es mit Menschen, bei diesen Temperaturen draussen zu arbeiten? Wie kühlen sie sich ab? Und wären sie für strengere Regeln, wenn es um den Schutz vor Hitze bei der Arbeit geht?

watson hat sich in der Mittagshitze bei jenen umgehört, die bei diesen Temperaturen draussen arbeiten. Wie ein Gärtner, ein Kanalarbeiter, eine Abwärtin und ein Velokurier die Hitze erleben und was ihnen am meisten zu schaffen macht, seht ihr im Video:

Sie arbeiten auch bei > 35°C noch draussen

Video: watson

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BernerSchädel
23.06.2026 12:22registriert Dezember 2020
Hut ab vor Allen, die bei dieser Gluthitze draussen malochen…!!! 🥵Auch wenn das mit dem „Hut ab“ vielleicht die falsche Reaktion ist. Eher Hut 🧢 auf und hoffentlich gibt es bald so etwas wie „Hitzezuschlag“ in den Lohntüten dieser Menschen.
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