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Social-Media-Verbot für Minderjährige: Ja oder nein? Das denken Jugendliche darüber

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In einer repräsentativen Umfrage von watson in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Demoscope gaben 87 Prozent der befragten Personen an, ein Social-Media-Verbot für Jugendliche zu befürworten oder eher zu befürworten.

Social-Media könne süchtig machen, trage zur Verbreitung von Desinformation bei und stelle eine Gefahr für die psychische Gesundheit von Minderjährigen dar, gaben die meisten Personen als Grund für ein Verbot an. Während Australien den Social-Media-Zugang für unter 16-Jährige bereits im letzten Jahr einschränkte, wird in diversen weiteren Ländern ein ähnliches Vorgehen diskutiert.

Doch was halten die Jugendlichen, die direkt von einem solchen Verbot betroffen wären, von der Idee? Welche Auswirkungen hat Social Media auf ihr Leben und wäre ein Verbot vielleicht auch für sie eine Erleichterung? watson hat bei Jugendlichen in Zürich nachgefragt, die Antworten findest du im Video:

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