Renovate Switzerland beschmiert die UBS in Lausanne

Renovate Switzerland «renoviert» die UBS in Lausanne – in orange

Aktivisten der Klimaorganisation Renovate Switzerland beschmierten am Montag die Filiale der UBS in Lausanne. Die Grossbank ist kein zufälliges Ziel in Hinblick auf das Hauptanliegen von Renovate.

Mehr «Schweiz»

Gegen Mittag rückten Klimaaktivisten von Renovate Switzerland mit Eimern voller oranger Farbe zur UBS-Filiale in Lausanne vor. Drei Personen beschmierten daraufhin mehrere Säulen der Fassade des Gebäudes.

Die UBS in Lausanne wird am Montag von Klimaaktivisten «renoviert». screenshot instagram

Diese Aktion soll einer Forderung von Renovate Switzerland an die Grossbank Aufmerksamkeit verschaffen – nämlich «die thermische Renovierung von Gebäuden zu beschleunigen». Dass sich der Angriff gegen die UBS richtet, erklärt sich damit, dass die UBS auch die grösste Immobilienbesitzerin der Schweiz ist.

Bild: screenshot Instagram

Und nicht nur auf die Grossbank, sondern auch auf die Regierung soll mit solchen öffentlichkeitswirksamen Unterfangen Druck ausgeübt werden. Denn die Klimaaktivisten werfen den Entscheidungsträgern vor, nur «zögerlich zu handeln», wenn es um die thermische Sanierung von Gebäuden geht. Auf Plakaten und Westen mit der Aufschrift «Act now!» werden sie zum Handeln aufgefordert.

Bild: screenshot instagram

Die Kantonspolizei beendete die Aktion schliesslich. (svp/yam)