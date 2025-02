Nach 20 Jahren: Roger Nordmann tritt als Nationalrat zurück

SP-Nationalrat Roger Nordmann war 20 Jahre lang im Parlament. Bild: keystone

Nach 20 Jahren: SP-Nationalrat Roger Nordmann tritt zurück

Der Waadtländer SP-Nationalrat Roger Nordmann tritt aus dem Bundesparlament zurück. Er kündigte bei CH Media und Le Temps an, dass er am 20. März seinen Sessel im Nationalrat räumen werde. Nachfolger wird der Lausanner Benoît Gaillard.

«Ich spüre nach über zwanzig Jahren eine unvermeidliche Abnutzungserscheinung», sagte er der Zeitung am Freitag. «Ich bin am Ende einer Phase angelangt, nachdem ich zunächst jahrelang im Nationalrat und in der Kommission für Energie und Umwelt gesessen habe, dann acht Jahre lang die sozialdemokratische Fraktion präsidiert und schliesslich in der parlamentarischen Untersuchungskommission zur Credit Suisse geendet habe. Es ist wie im Sport: Man darf nicht eine Saison zu viel machen», fuhr er fort.

Der 52-jährige Nordmann, der sich wegen seines unermüdlichen Einsatzes für den Klima- und Energiebereich einen Namen gemacht hat, war 2004 in die Grosse Kammer in Bern eingezogen. Er verlasse die Politik «vorläufig, das ist sicher», aber schliesse «eine Rückkehr nicht aus», fügte er hinzu.

Von 2015 bis 2023 war Nordmann Fraktionspräsident der SP. Im Oktober 2023 kündigte er seine Kandidatur für die Bundesratswahl als Nachfolger des Freiburgers Alain Berset an. Seine Fraktion entschied sich jedoch für das Zweierticket mit Beat Jans und Jon Pult.

Nordmanns Nachfolger im Nationalrat, Benoît Gaillard, ist seit 2011 Mitglied des Lausanner Stadtparlaments. (sda)