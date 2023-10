So wurde in deiner Gemeinde gewählt

Die Eidgenössischen Wahlen 2023 sind Geschichte. Zumindest, was den Nationalrat angeht. Die SVP konnte ihre Wähleranteile massiv steigern, die Grünen dagegen haben verloren. Das sind die Schlussresultate aus jeder der 2136 Gemeinden der Schweiz:

In den meisten Gemeinden war die SVP die stärkste unter den Parteien. Die SP konnte sich hingegen besonders in den städtischen Gemeinden durchsetzen. In Teilen der Innerschweiz und im Wallis ist die Mitte die beliebteste Partei. Die FDP ist dafür in der Westschweiz und im Tessin stärker.

