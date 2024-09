Vietnamesische Bergsteiger am Matterhorn gerettet – sie trugen Trainerhose und Turnschuhe

Erst nachts um 2 Uhr konnte ein Helikopter in Richtung Matterhorn starten und in zwei Flügen die Vietnamesen und die Retter in Sicherheit bringen. Nach einer ärztlichen Untersuchung durch den Air-Zermatt-Arzt konnten die vietnamesischen Bergsteiger erschöpft nach Hause.

Die beiden Vietnamesen befanden sich in einer lebensbedrohlichen Situation, das Wetter war derart schlecht, dass weder an eine Rettung aus der Luft noch über den Landweg zu denken war, als der Notruf um 7 Uhr morgens bei der Air Zermatt eintraf.

Am Montag rückte die Air Zermatt zu einem aussergewöhnlichen Rettungseinsatz aus, der 14 Stunden dauerte. Zwei vietnamesische Bergsteiger waren in Not geraten. Diese trugen leichte Halbschuhe und dünne Trainerhosen – auf über 3500 Metern.

Eine globale Umfrage zeigt, dass die Wohnkosten in den allermeisten Ländern die Menschen weit mehr plagen als in der Schweiz – und dass man in einem Land gar sorgenfrei lebt.

Die Wohnkosten bereiten den Menschen weltweit grosse Sorgen. Das zeigt eine Umfrage der Beratungsfirma Gallup, an der 38'000 Menschen in 38 Industrieländern teilgenommen haben. Demnach ist die Hälfte der Menschen nicht zufrieden mit dem Angebot an guten, bezahlbaren Wohnungen – so viele wie nie in den letzten knapp zwei Jahrzehnten. Die «Financial Times» titelte dazu: «Besorgnis über Wohnkosten erreicht in reichen Ländern ein Rekordniveau.»