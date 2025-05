Der Gewerkschaftsbund erwartet auch für den diesjährigen 1. Mai wieder zehntausende Menschen auf den Strassen. In über 50 Städten und Gemeinden finden Feste, Demonstrationen und Veranstaltungen statt.



Auf grosses Interesse dürften die Reden der beiden SP-Bundesräte stossen. Elisabeth Baume-Schneider tritt in Freiburg auf und Beat Jans in Olten SO. Das SP-Co-Präsidium rund um Mattea Meyer und Cédric Wermuth tritt gleich an mehreren Veranstaltungen auf. Meyer spricht in Winterthur ZH, Lenzburg AG und Wohlen AG. Wermuth ist seinerseits in Liestal und Solothurn zugegen.



SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard wird dieses Jahr in Le Sentier VD und in St. Gallen auftreten. Vania Alleva, SGB-Vizepräsidentin und Unia-Präsidentin wird die Hauptrede an der Kundgebung in Zürich halten. (sda)