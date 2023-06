Walliser Polizei rettet Einbrecher in der Not und nimmt ihn fest

Mehr «Schweiz»

Ein mutmasslicher Einbrecher ist im Unterwallis auf der Flucht in steilem Gelände abgestürzt. Der Mann wurde in misslicher Lage von einem Polizeihund aufgespürt, mit einem Rettungshelikopter geborgen und festgenommen. Seinen Komplizen schnappte die Polizei ebenfalls.

Die beiden Männer waren in der Nacht auf Freitag in ein Wohnhaus in Martigny eingedrungen, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Ein Bewohner des Gebäudes alarmierte daraufhin die Polizei und schlug die beiden Täter in die Flucht.

Einer der beiden Männer wurde von einem Agenten der Stadtpolizei sowie einem Hundeführer der Kantonspolizei in Begleitung seines Vierbeiners aufgespürt. Er war zuvor in steilem Gelände etwa zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Der verletzte Mann wurde mit einem Helikopter geborgen. Anschliessend wurde der mutmassliche Einbrecher mit einer Ambulanz unter Polizeibegleitung zur Untersuchung ins Spital gebracht.

Den anderen Täter schnappte die Polizei, nachdem sie eine Absperrung errichtet hatte. Bei den Tätern handelt es sich laut Polizeiangaben um zwei im Kanton Waadt wohnhafte Männer aus Palästina und Algerien im Alter von 34 und 22 Jahren.

(yam/sda)