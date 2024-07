Nach Druck aus der Bevölkerung: Yannick Buttet tritt als Walliser Tourismus-Chef zurück

Mehr folgt in Kürze ...

Die Ernennung Buttets zum WTK-Chef hatte im Wallis für Empörung gesorgt. Der ehemalige CVP-Politiker wurde wegen sexueller Belästigung und Nötigung verurteilt – beim WTK wäre er indirekt Chef eines seiner ehemaligen Opfer geworden. Die Frauen im Wallis starteten deswegen parteiübergreifend eine Kampagne, in welcher sie mit einer Petition den Rücktritt Buttets forderten.

Yannick Buttet tritt als Präsident der Walliser Tourismuskammer (WTK) zurück. Dies gab der 47-Jährige am Dienstagabend in einer Medienmitteilung bekannt. «Ich möchte sicherstellen, dass die WTK seine Aufgaben in vollem Umfang erfüllen kann», begründet Buttet den Entscheid nach einer Krisensitzung. «Ohne diese Unterstützung wird es mir nicht möglich sein, meine präsidialen Aufgaben zu erfüllen.»

Nicht nur Herr und Frau Schweizer reisen oft. Auch Schweizer Hunde kommen viel in der Weltgeschichte herum, wie eine Erhebung des Reiseanbieters Interhome zeigt. Für Ferien mit ihren Vierbeinern bleiben die Hundebesitzer allerdings häufig in der Heimat oder fahren in ein Nachbarland.