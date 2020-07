Schweiz

Wallis

Wallis: Zwei Züge in Tunnel bei Oberwald kollidiert - Mehrere Verletzte



Autozug crasht im Wallis in Regio-Zug – mehrere Personen leicht verletzt

Bild: MGB

In einem Tunnel in der Nähe von Oberwald VS sind am Freitagmorgen zwei Züge kollidiert. Gemäss ersten Erkenntnissen zogen sich einige Reisende Verletzungen zu, wie die Matterhorn Gotthard Bahn mitteilte. Zum Glück seien diese aber nur leichte. Der Betrieb der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Ulrichen und Realp wurde bis auf Weiteres eingestellt.

Bild: mgb

Ein von Oberwald VS Richtung Realp UR verkehrender Autozug mit 15 Autos ist um 10.10 Uhr im im Stephan-Holzer-Tunnel in die Flanke eines Regionalzuges geprallt. Im Personenzug befanden sich 30 Personen. Wie ein Sprecher der Bahn auf Anfragte sagte, ereignete sich die Kollision auf einer Weiche.

Streckenunterbruch Die Strecke zwischen Realp und Oberwald ist unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse zwischen Realp und Oberwald. Dadurch verlängert sich die Reisezeit zwischen Brig und Andermatt um ca. 60 Minuten. — Matterhorn Gotthard Bahn (@mgbahn) July 3, 2020

Rettungskräfte sind vor Ort. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sei für die Abklärung der Ursache aufgeboten worden, schreibt die Bahngesellschaft weiter.

Mehr Informationen folgen

(aeg/sda)

