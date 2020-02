Graubünden suchte sein schönstes Bergdorf – das ist der Gewinner

Ja, dieses Bild ist wirklich aus der Schweiz (Nico hat's getestet – und verflucht)

Sehr instagrammable, dieser See in den Glarner Alpen. So sehr, dass Nico unbedingt hin musste. Ganz alleine wollte er den Trip dann doch nicht wagen …

Kürzlich entdeckte der Berner Stadtprinz Nico auf Instagram dieses Bild:

Was aussieht wie ein norwegischer Fjord nennt sich Limmernsee und versteckt sich tief im Glarner Süden. Nico schnappt sich Schweizkenner Reto Fehr und macht sich auf in die Alpen. Ob sie erfolgreich sind …?

Und hier unsere Bewertung und Empfehlungen, falls du da auch mal hin willst:

Auf den Muttenkopf, die Spitze oberhalb des Limmernsees, führt kein durchgehender Weg. Wegspuren sind aber zu erkennen. Schwierig ist es nicht. …