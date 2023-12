Die weisse Decke bleibt nicht lange: Nach dem Schnee kommt der Regen

Nachdem die Schweiz am Wochenende in eine weisse Decke gehüllt war, kommt im Flachland nun der Regen. Ab Dienstagabend kommt es teilweise zu Niederschlag, schreibt Meteo Schweiz. Die Temperaturen liegen am Dienstag im Flachland morgens zwischen -2 und 1 Grad, am Nachmittag zeigt das Thermometer bis zu 5 Grad an. Die Schneefallgrenze sinkt von 800 auf 600 Meter.

Die grossen Regenschauer kommen am Freitag aus Westen. Meteo Schweiz kündigt für Freitag «Höchsttemperaturen um 3, in den Föhntälern bis 7 Grad» an. Die Schneefallgrenze liegt am Freitag zwischen 1100 und 1500 Metern.

Wer diese Woche auf Sonne hofft, sollte am Donnerstag in die Berge gehen. Aber auch in Zürich kann gelegentlich die Sonne durch die Wolkendecke scheinen.

Für Ende Woche kündigt Meteo Schweiz in der Deutschschweiz bis zu 6 Grad an. Auf der Alpensüdseite klettert das Thermometer am Sonntag bis auf 10 Grad. (cmu)

