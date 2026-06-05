Auch wenn du den Regen satt hast – es bräuchte noch viel mehr

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Die Schweiz leidet unter Trockenheit: Die Wasserstände vieler Flüsse und Seen sind für diese Jahreszeit zu tief – auch wenn der Regen in dieser Woche eine kurze Verschnaufpause bringt. Besonders betroffen sind der Bodensee und der Zugersee.

Trotz der Niederschläge in den vergangenen Tagen sind die Abflüsse zahlreicher Fliessgewässer im Mittelland für diese Jahreszeit tief bis sehr tief. Das zeigen aktuelle Messungen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Konkret liegen die Wasserstände vom Hochrhein, der Reuss und der Limmat weiterhin unter den für die Jahreszeit üblichen Werten.

Insbesondere der Pegel von Bodensee und Zugersee befinde sich auf einem vergleichsweise «sehr tiefen Niveau», sagte eine Hydrologin des BAFU auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zurückgeführt werden könne der tiefe Pegelstand auf die Trockenheit der letzten Monate. Ausserdem hätten zeitweise überdurchschnittlich hohe Temperaturen die Verdunstung erhöht.

Schwankungen zwischen Hoch- und Tiefwasser nehmen zu

Anfang Juni sank der Pegel im westlichen Teil des Bodensees auf einen historischen Tiefstand – mit Folgen für die Schifffahrt: Seit Ende April ist der Rheinabschnitt zwischen Stein am Rhein SH und Diessenhofen TG nicht befahrbar. Auf dem Zuger- und Ägerisee hingegen verkehrte der Schiffsbetrieb trotz niedrigem Wasserstand störungsfrei, wie es bei der Zugersee Schiffahrt am Donnerstag auf Anfrage hiess.

Auf nicht regulierte Gewässer wie Bodensee oder Walensee haben extreme Wetterbedingungen starke Auswirkungen. Gerade am Bodensee und dem Hochrhein hätten starke Schwankungen zwischen Hoch- und Tiefwasser in den letzten Jahren zugenommen, sagte Remo Rey, Geschäftsführer der Schweizerischen SchifffahrtsgesellschaftUntersee und Rhein (URh) auf Anfrage.

Zur Veranschaulichung: Im Juni 2024 war am Untersee eine Hochwasserwarnung der höchsten Gefahrenstufe erlassen worden. Nur zehn Monate später lag der Pegel auf einem historischen Tief. Verlässliche Voraussagen liessen eher keine treffen, sagte Rey. Deshalb suche die URh nun nach Lösungen, um den Schiffsbetrieb künftig tiefgangtauglich zu machen – so dass die Schiffe auch bei tiefem Pegelstand verkehren können.

Wasserstand wird wieder sinken

Mit Ausnahme von Bodensee und Walensee werden die meisten Schweizer Seen reguliert. Damit können Hoch- und Niedrigwasserstände ausgeglichen werden und der Pegel kann optimal auf die Bedürfnisse von Natur, Schifffahrt und Energiegewinnung abgestimmt werden.

Der Regen in den letzten Tagen hätte in den betroffenen Teilen der Schweiz zu einem Anstieg der Abflussmengen und der Seepegel geführt, schrieb das BAFU weiter. Die neusten Prognosen würden aber darauf hindeuten, dass die Wasserstände in den kommenden Wochen tendenziell wieder sinken werden – wodurch sich die Niedrigwasserlage wieder akzentuieren dürfte. (sda)