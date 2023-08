Bund warnt: Hochwasser bedroht Rheinvorland – Gebiet sofort verlassen

Mehr «Schweiz»

Wegen der starken Niederschläge sind Teile des Rheinvorlands von Hochwasser bedroht. Betroffen sind die Gebiete bei St. Margrethen, Au, Widnau, Diepoldsau, Oberriet (Kriessern) im Kanton St. Gallen.

Wegen des Hochwassers am Alpenrhein sind die Vorländer, Dammstrassen und Langsamverkehrswege in den Rheinvorländern beidseits für Personen und Fahrzeuge talseits der Brücke Kriessern-Mäder gesperrt, wie der Warndienst des Bundes, Alertswiss, am Sonntag meldete. Im betroffenen Gebiet gebe es Überschwemmungen.

Das betroffene Gebiet müsse sofort verlassen werden, denn es könne zu Flutwellen kommen und Ufer könnten einbrechen. (sda)