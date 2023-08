Heftiges Gewitter in der Nacht: Rund 52'000 Blitze über der Nordschweiz

Das Gewitter in der Nacht auf Freitag hat Tausende Blitze und Orkanböen über die Nordschweiz geschickt. Die stärkste Bö mit 128 km/h wurde laut SRF Meteo in Schaffhausen gemessen.

Infolge der Gewitter gingen am Nordrand der Schweiz rund 52'000 Blitze nieder, wie SRF Meteo am Freitagmorgen über den Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mitteilte. Der Wetterdienst Meteoschweiz sprach von über 100'000 Blitzen über der Nordschweiz und Süddeutschland, wie er über X mitteilte. Die Temperatur der Wolkenobergrenze lag demnach zeitweise bei minus 73 Grad.

Im Kanton St. Gallen leisteten die Rettungskräfte in der Nacht auf Freitag über 100 Einsätze, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Die Feuerwehr musste vor allem umgestürzte Bäume wegräumen, es kam aber auch zu Wassereinbrüchen in Liegenschaften. Bei Niederglatt SG brannte ein Bauernhaus samt Scheune aus. Verletzte gab es keine.

In Zürich musste das Openair Zürich am Donnerstagabend wegen Sturms nach 20.00 Uhr evakuiert werden. Laut Polizei gab es Verletzte. Auch der Betrieb am Flughafen Kloten war beeinträchtigt. (sda)