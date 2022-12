Starke Winde fegen über die Schweiz

Bild: KEYSTONE

Am frühen Freitagmorgen sind starke Windböen über die Schweiz gefegt. Am stärksten windete es auf dem Jungfraujoch BE mit 131 Kilometern pro Stunde (km/h). Orkanböen von 121 km/h gab es auch auf dem Säntis AR.

Im Flachland zeigte die Basler Wetterstation St. Chrischona mit 83 km/h die höchste Windgeschwindigkeit an, wie der Wetterdienst Meteonews am Freitag mitteilte.

Aufgrund starker Winde vermeldete die SBB, dass die S-Bahn zwischen Appenzell und Wasserauen bis am Freitagabend ausfällt.

Für das Schweizer Flachland galt laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie eine mässige Windgefahr, sprich Windspitzen in den tiefen und mittleren Lagen von 70 bis 90 km/h und ab über 1600 Höhenmetern von 100 bis 130 km/h . (aeg/sda)