Für Weihnachten ist kein echter Schnee in der Schweiz zu erwarten. Bild: sda

15 Grad zu Weihnachten: Über die Festtage ist kein Schnee in Sicht

Drinnen leuchtet der Weihnachtsbaum, draussen fällt leise der Schnee – es wäre ein versöhnlicher Abschluss für ein schwieriges Jahr geworden. Doch leider werden wir auch dieses Jahr in weiten Teilen der Schweiz keine weissen Weihnachten erleben.

Grund dafür ist die milde Luft, die mit einem Südwestwind zu uns kommt und diese Woche im Flachland für zweistellige Maximaltemperaturen sorgt. Am Freitag winken in Basel gar 15 Grad. Und auch im weiteren Verlaufe des Weihnachts-Wochenendes bleiben die Temperaturen im Flachland mild bei zehn bis zwölf Grad.

Viel Regen

So wirklich schön wird es in der Schweiz aber nicht, denn: «Am Freitag und Samstag erreichen uns dann in der kräftigen westlichen Höhenströmung sehr feuchte Luftmassen», schreibt Meteo News in einem Communiqué. So wird schweizweit viel Niederschlag erwartet – im Alpenraum am meisten, im Tessin am wenigsten.

Im Alpenraum fällt besonders viel Niederschlag. Bild: meteo news

Werden die Skigebiete also wenigstens mit etwas Schnee belohnt? Auch nein, denn die Schneefallgrenze steigt am Freitag vorübergehend auf deutlich über 2000 Meter an. «Der Schnee in tiefen und mittleren Lagen schmilzt so immer mehr weg», so Meteo News.

Viel Wind

Hinzu kommt ein starker Wind, besonders intensiv wird es in den Bergen mit Spitzen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Im Flachland werden Böen im Bereich von 60 bis 80 Kilometern pro Stunde erwartet. Der Grund für diese Verwehung sind die Druckunterschiede, ausgelöst durch ein Hochdruckgebiet über Spanien und eine Tiefdruckzone in Nordeuropa.

Starke Winde frischen an Weihnachten die Schweiz auf. Bild: meteo news

(leo)