18 Grad und Sonnenschein – am Freitag kommt der Frühling

Noch diese Woche dürfte es so weit sein: Menschen in Trägertops flanieren wieder neben solchen in Daunenjacken und Spaziergänger in Flipflops überholen jene in Moonboots. Der Grund ist der gleiche wie jedes Jahr: Die ersten Boten des Frühlings klopfen an – und am kommenden Freitag rennen diese Boten mit bis zu 18 Grad sogar regelrecht die Tür ein.

Menschen am Utoqai in Zürich geniessen die Sonne, März 2014. Bild: KEYSTONE

Während am Dienstag und Mittwoch vor allem im Norden der Schweiz Wolken aufziehen und entlang der Alpen mit Niederschlägen zu rechnen ist, soll am Donnerstag eine zwar windige, aber milde Westlage Einkehr halten, wie Meteonews schreibt. Die Temperaturen erreichen dann schweizweit 6 bis 8 Grad.

Am Freitag soll einströmende, trockenere Luft und Sonne für milde Temperaturen sorgen. 15 Grad und sogar etwas mehr dürften drin liegen. Vor allem in der Nordwestschweiz sollen auch 18 Grad im Bereich des Möglichen liegen.

Welche Schuhe-Oberteil-Kombi trägst du bei 15 Grad im Februar? Moonboots und Daunenjacke Flipflops und Trägershirt Flipflops und Daunenjacke Moonboots und Trägershirt

Sonnenbrille nicht vergessen!

(yam)