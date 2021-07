Schweiz

Wetter

Regen ohne Unterbruch im Tessin: A2 streckenweise gesperrt



Regen ohne Unterbruch im Tessin: A2 streckenweise gesperrt + Tankstellen-Dach eingestürzt

Der starke Regen hinterlässt im Kanton Tessin Spuren. Seit der Nacht auf Mittwoch ist die Bahnstrecke von Cadenazzo nach Luino (I) unterbrochen. Bereits am Dienstag hatte die Polizei Schäden gemeldet.

Guete Morgä! Letzte Nacht hat es im #Tessin fast ununterbrochen geregnet, sodass innerhalb von 6 Stunden bis zu 40 l/m² zusammengekommen sind. Aber auch durch das #Mittelland zog eine kräftige #Gewitterzelle (rot umrandet). Heute beruhigt sich das #Wetter allmählich aus Westen. pic.twitter.com/lMsdt658Kj — meteocentrale.ch (@meteocentrale) July 28, 2021

Unwetterschäden waren der Grund dafür, wie die Bahnverkehrsinformation in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Alle Züge fallen aus. Gemäss den Angaben sollte die Störung bis Mittwoch um 13.00 Uhr dauern.

Einschränkungen im Bahnverkehr: Cadenazzo - Luino https://t.co/BgeDAgxVN1 — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) July 27, 2021

In Teilen des Tessins ist seit Sonntag ausserordentlich viel Regen gefallen. Laut SRF Meteo gab es in Coldrerio in 72 Stunden über 350 Millimeter Regen. In einem Durchschnitts-Juli sind es normalerweise rund 120 Millimeter. Im Juli 2021 erhielt Coldrerio bisher 441 Millimeter Regen - ein Rekord.

Bild: keystone

Nachdem es am Dienstag vor allem im Mendrisiotto geregnet hatte, war in der Nacht auf Mittwoch die Magadinoebene am stärksten betroffen. Dort wurden laut SRF Meteo innerhalb von zwölf Stunden 60 Millimeter Regen registriert.

Unwetterschäden gab es vor allem im Süden des Kantons: Die Polizei berichtete am Dienstag von Überschwemmungen, Erd- und Geröllrutschen sowie umgestürzten Bäumen im Mendrisiotto. Laut TCS-Verkehrsinformation waren mehrere Strassen im Südtessin gesperrt.

In Lugano ist heute Morgen das Dach einer Tankstelle eingebrochen. Die Tankstelle im Stadtteil Noranco war erst vor einigen Wochen eingeweiht worden, so 20min.

Autostrada #A2 chiusa tra Mendrisio e Bissone causa smottamento.

Problemi di traffico anche tra Lugano nord e Mendrisio. — Polizia cantonale TI (@PoliziaTI) July 28, 2021

Nach einem Erdrutsch ist die A2 zwischen Mendrisio und Bissone gesperrt, teilt die Kantonspolizei Tessin auf Twitter mit.

(sda)

Unwetter verwüstet Region Engelberg 1 / 7 Unwetter verwüstet Region Engelberg quelle: keystone / urs flueeler

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter