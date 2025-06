Bund warnt vor heftigen Gewittern in der Schweiz – diese Regionen sind heute betroffen

Mehr «Schweiz»

In der Schweiz war es am Samstag weitgehend sonnig und warm – dies ändert sich an einigen Orten aber schnell. Wie Meteo Schweiz schreibt, gibt es ab dem Mittag in den Alpen einige, teils kräftige Gewitter mit lokal grossen Niederschlagsmengen. Am Nachmittag sind auch über dem Jura, den Voralpen entlang und von der Region Bern bis zum zentralen Mittelland isolierte Schauer oder Gewitter möglich.

In den roten Regionen herrscht grosse Unwettergefahr: Bild: meteo schweiz

Für einige Regionen ruft der Bund deswegen die Gefahrenstufe 4 aus – die zweithöchste, welche «grosse Gefahr» bedeutet. Möglich sind bei dieser Warnstufe Blitzeinschläge, Hagelschäden, Umstürzen von Bäumen, Abbrechen von grösseren Ästen oder plötzliches Auftreten von Flutwellen in Bächen und Überflutungen. Betroffen sind folgende Regionen:

Sarganserland

Glarus Süd-Sernftal

Glarus Süd-Grosstal

Brigels

Riein-Safiental

Rheinwald

Meiringen-Gadmertal

Innertkirchen-Guttannen

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Wer sich in den betroffenen Regionen befindet, soll laut dem Bund Gewässer und für Blitzschlag exponierte Orte wie Bäume, Masten oder Türme und offene Flächen meiden. Befindet man sich bei Blitzschlag auf offenen Flächen, soll man Kauerstellung einnehmen (mit geschlossenen Füssen in die Hocke), damit möglichst wenig Körperfläche den Boden berührt.

Am Sonntag wird das Wetter wieder landesweit besser. Wie Meteo Schweiz schreibt, ist es sonnig und heiss. Erst am Abend sind lokal einzelne Hitzegewitter möglich. (dab)