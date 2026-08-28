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«Der krasseste Hagel, den ich erlebt habe»: So erlebte die Schweiz das Unwetter

Eine starke Gewitterzelle ist am Freitagmorgen über den Norden der Schweiz gezogen. Hagelkörner so gross wie Golfbälle fielen vom Himmel. User berichten von beängstigenden Momenten und kaputten Autos.

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Sturmböen, Hagelkörner grösser als ein Fünfliber und Blitz und Donner haben am Freitagmorgen im Norden der Schweiz für einen Wetterumschwung gesorgt.

Eine Userin sagt: «Ich hatte schon etwas Angst.» Eine andere erzählt: «Das war sehr schrecklich, da ich auch in einem alten Haus im Dachgeschoss wohne.» Sie berichtet von tennisballgrossen Hagelkörnern. Ein User aus Welsikon ZH schreibt: «Hab schon ein paar Hagel erlebt, aber das war der krasseste.»

Riesige Hagelkörner von West bis Ost. Bild: watson-User

Zahlreiche Userinnen und User berichten von verbeulten Autos und eingeschlagenen Windschutzscheiben. Auch mehrere Lamellenstoren gingen kaputt. «Der Lärm an den Fensterscheiben und der Wind wirkten sehr beängstigend, wie aus einem düsteren Film», schreibt eine Userin aus Solothurn.

Diese Storen sind nicht mehr so ganz. Bild: watson-user

Nicht nur Autos und Storen wurden in Mitleidenschaft gezogen, weitere User berichten von heruntergefallenen Dachziegeln oder Schäden bei Baustellen. Blumen in den Gärten hatten dem Gewitter ebenfalls wenig entgegenzusetzen. Ein User aus Schaffhausen schreibt etwa: «Unsere Blumen, Vasen und der Basketballständer haben es leider nicht überlebt.»

So sahen einige Autos nach dem Gewitter aus, etwa hier in Bülach. Bild: watson-user

Ein User berichtet, dass er gerade mit dem Firmenbus auf der A51 unterwegs war, als der Hagelsturm kam. «Es hat gegen die Scheibe gescheppert, sodass ich bereits jeden Moment damit rechnete, dass die Scheibe gleich kaputt geht.» Trotzdem sei der Bus zu seiner eigenen Überraschung heil geblieben. Auf der A51 seien jedoch mehrere Frontscheiben von anderen Fahrzeugen in die Brüche gegangen und wegen des Laubes auf der Strasse sei es zu mehreren Auffahrunfällen gekommen, da es sehr rutschig gewesen sei. Auch grosse Äste seien herumgeflogen. «Sogar Häuserscheiben wurden durchschlagen.»

Heftige Gewitter und Hagel ziehen über die Schweiz Video: watson

An der Kantonsschule Wettingen im Aargau hätte am Freitagabend ein Sommernachtsfest stattfinden sollen. Das Gewitter hat jedoch für kaputte Zelte und umgestürzte Gerüste gesorgt und den Platz verwüstet.

Andere hatten Glück: Eine Userin war gerade beim Einkaufen in der Migros, als der Gewittersturm über Pfungen ZH zog. Bilder zeigen eingeschlagene Autoscheiben, abgeschlagene Seitenspiegel und umgestürzte Pflanzentöpfe. Sie selbst sei aber im Laden in Sicherheit gewesen, meldet sie. «Und auch mein Auto war unter dem Dach des Parkplatzes. Hatte Glück!»

Derzeit gibt es noch keine offiziellen Angaben über Schäden und Verletzte. (vro)