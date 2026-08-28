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Kaltfront bringt heftige Gewitter und sogar Hagel in die Schweiz

Ein verzweigter Blitz durchschneidet den Gewitterhimmel ueber dem Tal in Richtung Gsteig, aufgenommen von Gstaad (BE), Schweiz, am Donnerstag, 16. Juli 2026. Waehrend eine Hitzewelle weiterhin Teile d ...
Am Freitag drohen in der Schweiz vielerorts heftige Gewitter.Bild: keystone
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Mehrere Bahnunterbrüche wegen Unwetter +++ Golfballgrosse Hagelkörner in Bülach

28.08.2026, 10:0728.08.2026, 10:27

Das Wichtigste in Kürze:

  • Eine Kaltfront zieht am Freitag von Westen her über die Schweiz, sie bringt Unwetter und Gewitter mit sich.
  • Am Morgen wurde bereits Hagel aus den Kantonen Solothurn und Aargau gemeldet.
  • Ab Mittag steigt die Gewittergefahr in der ganzen Schweiz, die Unwetter sollen bis um Mitternacht anhalten. Alle News findest du im Liveticker.
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10:27
Lastwagen umgekippt auf A1
Auf der A1 bei der Ausfahrt Baden Richtung Mägenwil sind gemäss Blick mehrere Lastwagen wegen des Unwetters umgekippt.
10:27
Mehrere Bahnunterbrüche
Die SBB melden mehrere Witterungsbedingte Bahnunterbrüche. So kam es wegen des Unwetters zu einem Unterbruch auf der Strecke zwischen Biel und Grenchen. Auch die Strecke zwischen Läufelfingen und Olten ist unterbrochen. Auf der Strecke von Olten nach Zofingen liegt ein Hindernis auf den Gleisen. «Der Bahnverkehr auf der Strecke Koblenz und Eglisau ist zwischen Koblenz und Bad Zurzach unterbrochen. Der Grund dafür ist ein Unwetter», schreiben die SBB weiter.
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Golfballgrosse Hagelkörner in Bülach
von Timo Rizzi
Auch aus dem Kanton Zürich werden erste Hagelschäden gemeldet. Bilder zeigen Golfballgrosse Hagelkörner:



10:05
Userbilder zeigen Hagel im Aargau
Aus Ennetbaden erreichen uns ebenfalls Hagelbilder:
10:03
Bahnunterbruch und Hagel in Solothurn
Besonders der Kanton Solothurn ist am Freitagmorgen von Unwettern betroffen. Videos zeigen Hagel, die SBB melden einen Bahnunterbruch zwischen Biel und Grenchen.
10:01
Gewitter und Hagel am Freitag
Eine Kaltfront durchzieht die Schweiz am Freitag von Westen nach Osten. Diese bringt heftige Niederschläge und Gewitter mit sich. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie warnt am Freitagmorgen vor Unwettern zwischen Genf und Lausanne sowie im Jura und in den Kantonen Solothurn sowie Aargau. (leo)

Gewitterwarnungen

Am Freitag zieht eine Kaltfront von Westen nach Osten über die Schweiz. Diese bringt starken Wind, aber auch Gewitter mit sich: «Neben zeitweise kräftigen Regengüssen sind auch Blitz und Donner sowie lokal Hagel möglich», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung. Alle News dazu findest du im Liveticker:

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz hat für die Region von Lausanne über Solothurn und für den Jura Gewitterwarnungen herausgegeben. Für einzelne Regionen in Solothurn und im Kanton Jura und im Aargau gilt gar die zweithöchste Warnstufe.

Gewitterwarnung des Bundes um 10 Uhr am 28. August 2026.
Die Gewitterwarnung des Bundes um 9.50 Uhr.Bild: meteoschweiz

Der Bund warnt hier vor abbrechenden Ästen oder gar umstürzenden Bäumen. Blitzeinschläge sowie Hagelschäden seien hier möglich. Den Menschen in dieser Region wird geraten, sich nicht auf offenen Flächen aufzuhalten und Gewässer zu meiden.

Hagel in Solothurn

Besonders im Kanton Solothurn wüten die Unwetter am Freitagmorgen. Auf der SBB-Strecke Biel nach Grenchen kam aufgrund des Unwetters zu Unterbrüchen, wie die SBB melden. Aus Niedergösgen im Kanton Solothurn erreichen uns erste Bilder und Videos:

Hagel in Niedergösgen SO:

Video: watson

Du erlebst ebenfalls gerade ein heftiges Gewitter? Dann schick uns hier deine Fotos und Videos:

Hier gibt es am Freitag Gewitter

Am Freitagmorgen ist besonders der Westen der Schweiz betroffen. Für 9 Uhr morgens meldet MeteoSchweiz heftige Gewitter bei Genf, im Jura und in Solothurn. Auch für die Alpensüdseite im Wallis, im Tessin und in Graubünden werden höhere Niederschlagswerte gemeldet.

Gewitter über der Schweiz am Freitag um 9 Uhr.
Genf, Solothurn und der Jura werden am Freitagmorgen von heftigen Gewittern heimgesucht.Bild: meteoschweiz

Laut Niederschlagsradar ziehen die Gewitter aus dem Südwesten in den Südosten weiter. Im Laufe des Morgens dürften also auch Basel und Schaffhausen erste Gewitterzellen erreichen. Zum Mittag hin wird es auch weiter im Osten nass. Für Luzern, Zürich und St.Gallen wird ab 12 Uhr Regen prognostiziert.

Hie und da können sich auch hier bereits gröbere Gewitterzellen ausbilden, wie diese sich genau verhalten, ist aber schwer vorherzusagen. Grundsätzlich steigt die Gewittergefahr ab Mittag in der ganzen Schweiz. Bis in die Nacht ziehen immer wieder Gewitterzellen aus dem Westen in den Osten, ab Mitternacht sollte das Schlimmste überstanden sein.

Warum die Prognosen ungenau sind

Wo genau es am Freitag zu Gewitter und Hagel kommt, lässt sich auch wenige Stunden vor eintreten der Unwetter nur schwer vorhersagen. «Im Vergleich zur Temperatur ist der Niederschlag viel schwieriger zu prognostizieren», sagte auch Urs Graf, Meteorologe bei MeteoSchweiz, in einem Interview mit watson.

Warum liegen Regenprognosen oft falsch? Ein Meteorologe erklärt
Interview
Warum liegen Regenprognosen oft falsch? Ein Meteorologe erklärt

Und weiter: «Die Temperatur wird durch sehr wenige Faktoren beeinflusst. Regen oder andere Niederschlagsarten entstehen hingegen in verschiedenen, komplizierten Prozessen.» Die Modelle der Meteorologinnen und Meteorologen vereinfachen diese, was die Gefahr birgt, dass die Niederschläge dann eben doch nicht oder an anderer Stelle eintreten.

(leo)

Mehr zum Wetter:

Meteoschweiz setzt auf KI für präzisere Gewittervorhersagen
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