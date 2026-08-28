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Hagel sorgt für massive Schäden an Autos und Fahrzeugen in der Schweiz

Video: watson/emanuella kälin

Bilder zeigen die Zerstörung: Hagel beschädigt zahlreiche Autos

28.08.2026, 12:0928.08.2026, 12:17

Eine Kältefront hat am Freitag heftige Gewitter über die Schweiz ziehen lassen. Besonders die West- und Nordwestschweiz wurden von teils starken Hagelschauern getroffen.

Die Hagelkörner erreichten teilweise die Grösse von Golfbällen und hinterliessen Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden. Videos zeigen Autos mit zertrümmerten Heckscheiben.

Video: watson/emanuella kälin

Auch auf den Strassen sorgte das Unwetter teilweise für chaotische Verhältnisse. Auf der A1 bei der Ausfahrt Baden kippten mehrere Fahrzeuge. Heftige Niederschläge und die schwierigen Strassenverhältnisse führten vielerorts zu Verkehrsbehinderungen.

(emk)

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