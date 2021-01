Schweiz

Wetter

Mehr Schnee als erwartet: Höchste Lawinengefahr



Das Wetter kippt: Nach den starken Schneefällen in den letzten Tagen bringen kräftige Winde mit mehreren Warmfronten bis am Freitag milde Temperaturen.

Mehrere Bahnstrecken in der Schweiz sind wegen Lawinengefahr und Schnee seit Donnerstagmorgen gesperrt. Zwischen Brienz und Interlaken im Berner Oberland fahren keine Züge, und nach einem Lawinenniedergangs ist die Bahnverbindung nach Zermatt VS gesperrt.

Mehr #Neuschnee als erwartet. Gebietsweise Gefahrenstufe 5. Viele spontane #Lawinen, auch sehr grosse. Bitte unbedingt Weisungen der lokalen Sicherheitsdienste befolgen. pic.twitter.com/8pM83TyDs9 — White Risk SLF (@whiteriskslf) January 28, 2021

Zermatt ist bis mindestens 18.00 Uhr nicht erreichbar. Die Strecke Täsch-Zermatt ist unterbrochen, wie die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) am Morgen mitteilte. Um 14.00 Uhr sollte die Lage neu beurteilt werden. Eine Ersatzbeförderung ist laut der Bahnverkehrsinformation nicht möglich.

Unterbrochen ist die MGB-Linie Visp-Andermatt zwischen Fiesch VS und Hospental UR. Zwischen Fiesch und Fürgangen verkehren Ersatzbusse. Von Fürgangen nach Hospental ist keine Ersatzbeförderung möglich. Der Unterbruch dauert bis Betriebsschluss. Ebenso sind wegen Lawinengefahr die Bahnstrecken an der Furka und über den Oberalppass bis Tschamut-Selva GR unterbrochen.

Auf der SBB-Linie zwischen Göschen UR, Erstfeld UR und Faido TI verspäteten sich die Züge wegen des starken Schneefalls. Auch der Strassenverkehr auf der Autobahn A2 vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels war beeinträchtigt.

Oberhalb der Bahnstrecke Interlaken-Brienz im Berner Oberland ging am frühen Donnerstagmorgen im sogenannten Hirscherengraben eine Lawine nieder, die bis in den Gleisbereich vordrang. Die Gleise blieben aber unbeschädigt, wie die Bahnbetreiberin, die Zentralbahn, mitteilte.



Auftakt zu einer schnee- und regenreichen zweiten Wochenhälfte mit Tauwetter. Mehr dazu im heutigen #MeteoBlog https://t.co/uCZM9tsTXR von #MeteoSchweiz. 48h-Gesamtniederschlag bis Freitagabend. pic.twitter.com/w8I6nu1ttz — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) January 27, 2021

Sie geht davon aus, dass die Strecke bis Sonntag gesperrt bleibt. Zwischen Brienz und Interlaken verkehren Bahnersatzbusse. Wie der TCS am Donnerstagmorgen auf seiner Internetseite meldete, ist auch die Hauptstrasse am rechten Brienzerseeufer an zwei Stellen wegen Lawinengefahr gesperrt, nämlich bei Niederried und bei Kienholz.

Die Zahnradbahn auf die Rigi stellte den Betrieb zwischen Staffelegg und Kulm am Morgen wegen Lawinengefahr ein. Der Betrieb der Zahnradbahn zwischen Grindelwald BE und Grindelwald Grund wurde wegen des Schneefalls gestoppt. Starker Wind legte die Bahnstrecke zwischen Weissbad AI und Wasserauen AI bis 19 Uhr lahm. Wie in Grindelwald verkehrt ein Ersatzbus.

Die Freiburger Kantonspolizei sperrte die Strasse über den Jaunpass ab Mittag wegen Lawinengefahr. In Uri war die Kantonsstrasse Seedorf-Isleten durch eine Lawine verschüttet. An eine Räumung war wegen der gefährlichen Lage nicht zu denken; die Strasse bleibt bis Freitag gesperrt. Vorsorglich sperrte die Urner Polizei zudem etliche weitere Strassen.

Landesweit wurde bis am Mittag nichts über verletzte Personen bekannt.

Grosse Lawinengefahr

In der Schweiz herrschte am Donnerstag gebietsweise die höchste der fünf Lawinen-Gefahrenstufen. Das WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SRF warnte vor sehr grosser Lawinengefahr am nördlichen Alpenkamm vom Lötschental bis zum Tödi sowie im Binntal und im südlichen Obergoms.

Die Warnung bezog sich auf alle Expositionen oberhalb von rund 1800 Metern. Die Schneedecke sei verbreitet instabil. Es seien viele sehr grosse spontane Lawinen zu erwarten, die bis in Tallagen vorstossen könnten. Von Skitouren, vom Freeriden und von Schneeschuhwanderungen wurde abgeraten. Auch exponierte Verkehrswege und exponierte Siedlungen seien gefährdet.

Wie die Wetterdienste mitteilten, kamen innert 24 Stunden grosse Neuschneemengen zusammen. Vom Oberwallis über die Gotthardregion bis in die Surselva waren es am Morgen verbreitet 40 bis 70 Zentimeter, lokal bis zu 80 Zentimeter. Im Verlauf des Donnerstag erwarteten die Meteorologen bei steigender Schneefallgrenze weitere 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee. (sda)

