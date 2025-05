Polizeirapport

9 Kilo Kokain im Auto: Zöllner erwischen im Tessin mutmasslichen Dealer

Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit ist am Mittwoch im Tessin ein mutmasslicher Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Sie fanden im Wagen des Mannes ungefähr neun Kilogramm Kokain.

Die Tessiner Strafverfolgungsbehörden und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) informierten am Freitag in einem Communiqué über den Fall. Die Grenzwächter durchsuchten das Fahrzeug demnach, als der 23-Jährige die Schweiz über den Grenzübergang San Pietro in Stabio TI verlassen wollte.

Der Mann wurde in der Folge von der Tessiner Kantonspolizei festgenommen und befragt. Beim Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Albaner, der in Deutschland wohnt. (sda)