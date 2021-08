Wetter: Das Wochenende wird 🤮, aber dann kommt die Sonne

Schweiz

Am Wochenende zieht noch eine aktive Kaltfront durch die Schweiz, in der kommenden Woche stellt sich dann aber allmählich recht stabiles Sommerwetter ein, wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt.

Bevor uns morgen Samstag in der zweiten Tageshälfte die Kaltfront erreicht, ist es in den Alpentälern teilweise etwas föhnig und am Vormittag noch freundlich. So liegen im Rheintal noch sommerliche Werte drin, sonst gibt es etwa 20 bis 23 Grad.

Die Störung bringt dann zeitweise starken Regen und Gewitter. Insgesamt wird bis Sonntagmorgen im Norden etwa 10 bis 50 Liter Regen, im Süden liegen bis etwa 80 Liter erwartet.

Bild: MEteonews

Hinter der Störung gibt es am Sonntag im Norden vor allem entlang der Alpen noch dichtere Wolken und Regengüsse, im Flachland setzt sich dagegen am Nachmittag zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen je nach Sonne zwischen etwa 19 und 23 Grad. Im Süden stellt sich nach letzten Regengüssen und Gewittern recht sonniges Wetter bei amNachmittag sommerlichen 25 bis 26 Grad ein.

Am Montag und Dienstag verbessert sich die Lage zusehends. Zwar ist der Montag noch etwas durchzogen mit in den Bergen auch mal einem Regenguss, aber mit 22 bis 25 Grad ist es warm.

FĂĽr die Sommermarke von 25 Grad reicht es aber erst am Dienstag lokal. Im SĂĽdenerreichen die Temperaturen dagegen bei recht sonnigem Wetter mit 27 bis 28 Grad bereits sommerliche Werte.

bild: meteonews

Am Mittwoch kommt viel Sonnenschein auch im Norden die sommerlichen Temperaturen verbreitet zurück. So können etwa 25 bis 28 Grad erwartet werden, und das Regen-Risiko ist auch in den Bergen nur klein. Im Süden könnte sogar die Hitzemarke von 30 Grad geknackt werden.

Am Donnerstag wird es bei weiterhin viel Sonnenschein noch wärmer, örtlich liegen sogar 30 Grad drin!

bild: meteonews

Ab Freitag ist die Entwicklung laut MeteoNews noch etwas unsicher. Wahrscheinlich bleibt es jedoch sommerlich warm. Es ist gar möglich, dass die im westlichen Mittelmeerraum liegende sehr heisse Luft angezapft wird und es einige Hitzetage gibt.

Klar ist, dass sich in der nächsten Woche im Norden wieder schönes Sommerwetter einstellt!

