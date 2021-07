Schweiz

Wissen

Downburst – der Fallwind, der die Gewitterschäden in Zürich verursachte



Bild: keystone

Der Downburst traf Zürich mit voller Wucht – das Wetterphänomen in 5 Punkten

Unzählige Menschen schreckten in der Nacht auf Dienstag aus dem Schlaf: Ein infernalischer Gewittersturm, oft von Hagel begleitet, entlud sich über verschiedenen Orten der deutschen Schweiz, besonders im Grossraum Zürich. Windböen erreichten dort um zwei Uhr nachts Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometer pro Stunde.

Video: watson

Am Morgen zeigte sich das Ausmass der Schäden: geknickte und entwurzelte Bäume, abgerissene Äste, beschädigte Dächer, demolierte Autos. Der öffentliche Verkehr war teilweise lahmgelegt. Bilder, die diese Verheerungen zeigten, fluteten die Sozialen Medien. Und ein Begriff hatte urplötzlich Konjunktur, den wohl die meisten zum ersten Mal vernahmen: «Downburst».

1 / 17 In der Nacht auf Dienstag wüteten Gewitter in der Schweiz quelle: keystone / ennio leanza

Ein Downburst also war es, der an verschiedenen Orten im Grossraum Zürich und darüber hinaus Schneisen der Verwüstung geschlagen hatte. Worum handelt es sich bei diesem Wetterphänomen?

Was ist ein Downburst?

Ein Downburst ist ein starker Fallwind, auch Fallböe genannt, der meistens als Begleiterscheinung einer Gewitterzelle auftritt. Der plötzlich entstehende Abwind innerhalb der Gewitterzelle beschleunigt sich, wenn er eine trockene Luftschicht im mittleren Wolkenniveau durchquert und der in ihm enthaltene Niederschlag verdunstet, was die Luft durch Verdunstungskälte weiter abkühlt. Auch schmelzender Hagel trägt zur Abkühlung bei. Dadurch steigt die Dichte – die Luft wird schwerer und fällt noch schneller.

Der vertikal von oben nach unten fallende Abwindstrom trifft schliesslich auf den Boden und wird dort in alle Richtungen abgelenkt. Es kann dabei zu Strömungseffekten kommen, die Wirbelschleppen ähneln. Die horizontale Windgeschwindigkeit am Boden kann zu Beginn sehr hoch sein; sie nimmt aber ab, je weiter die kalten Luftmassen sich vom Auftreffpunkt entfernen. Der starke Wind kann bis zu 15 Kilometer weit spürbar sein und zwischen 5 und 60 Minuten andauern.

Welche Arten von Downburst gibt es?

Die Meteorologen unterscheiden zwei Arten von Downbursts: trockene und nasse. Ein nasser Downburst, wie er kürzlich über Zürich niederging, kann in kurzer Zeit enorm viel Regen bringen und zerstörerische Winde erzeugen. Wenn hingegen die Wolkenuntergrenze sehr hoch liegt und die darunterliegenden Luftschichten ausreichend trocken sind, verdunstet der Niederschlag auf dem Weg zum Boden vollständig. Dann liegt ein trockener Downburst vor, der oft nahezu unsichtbar ist und spät erkannt wird.

Eine weitere Unterteilung richtet sich nach ihrer Dauer und dem Bereich ihrer Wirkung:

Microbursts dauern 5 bis 15 Minuten und wirken 0,4 bis 4 Kilometer weit.

dauern 5 bis 15 Minuten und wirken 0,4 bis 4 Kilometer weit. Macrobursts dauern bis 60 Minuten und wirken 4 bis 15 Kilometer weit.

dauern bis 60 Minuten und wirken 4 bis 15 Kilometer weit. Starbursts sind ein Spezialfall: Die absackende Luft trifft beinahe senkrecht auf und erzeugt ein radiales Schadensmuster.

Schliesslich gibt es auch noch eine Klassifizierung hinsichtlich der Stärke der Downbursts. Verwendet werden dafür die sechsstufige Fujita-Skala und die – in Europa gebräuchlichere – Torro-Skala, die mit elf Stufen etwas feiner unterteilt. Eine schwere Fallböe gilt ab 119 Kilometer pro Stunde (Beaufort 12, Orkangeschwindigkeit) als Downburst, das entspricht Stufe T2 auf der Torro-Skala.



Wo kommen Downbursts vor?

Downbursts treten vornehmlich bei starken Gewittern und Superzellen – den gefährlichsten und langlebigsten Gewittern – auf. In der Schweiz kommt es vornehmlich zu nassen Downbursts, die gehäuft im Sommer auftreten. Während des Winters gibt es einen zweite, allerdings geringere Häufung. Trockene Downbursts kommen hierzulande vor allem bei Föhnwetterlage in den Alpen vor; häufig sind in Steppenklimata, zum Beispiel in den High Plains der USA, aber auch in Südeuropa, etwa in Zentralspanien.

Bild: Shutterstock

Was ist der Unterschied zu einem Tornado?

Da Downbursts ebenfalls starke Winde entwickeln und schwere Schäden anrichten können, werden sie oft mit einem mässig starken Tornado verwechselt. Bei Tornados handelt es sich jedoch um Wirbelwinde, während die Winde bei Downbursts geradlinig sind.

Dies führt auch zu einem unterschiedlichen Schadensmuster: Entwurzelte oder geknickte Bäume liegen nach einem Tornado chaotisch durcheinander und weisen in unterschiedliche Richtungen. Nach einem Downburst sind sie hingegen fächerförmig vom Auftreffpunkt her angeordnet und weisen eine einheitliche Fallrichtung auf. Abweichungen davon sind auf Geländebedingungen oder Verwirbelungen zurückzuführen.

Welche Gefahren gehen von einem Downburst aus?

Die Schäden, die von Downbursts angerichtet werden, können jene von mittleren Tornados sogar noch übersteigen, da sie eine grössere Fläche betreffen. Umkippende Bäume, herunterfallende grosse Äste, weggewirbelte Dachziegel können während des Downbursts lebensgefährlich sein.

Eine spezielle Gefahr besteht für den Luftverkehr: Besonders in der Landephase, aber auch in der Startphase können Downbursts ein Flugzeug zum Absturz bringen. Durchquert ein Flugzeug das Zentrum eines Downbursts, treten plötzliche, extreme Änderungen der Windverhältnisse auf: Auf starke Gegenwinde folgen fatale Rückenwinde, die den Flugzeugen den Auftrieb nehmen. Aus diesem Grund gibt es Warnsysteme an Flughäfen und in den Flugzeugen. Besonders gefährlich sind trockene Downbursts, da es schwieriger ist, sie rechtzeitig zu erkennen. (dhr)

Starke Gewitter haben am Mittwoch über der Schweiz gewütet Video: srf/Roberto Krone

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Historische Hochwasser in der Schweiz 1 / 29 Historische Hochwasser in der Schweiz quelle: keystone Gewitter in Zürich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter